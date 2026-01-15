पारगाव येथील लोकनाट्य तमाशा रद्द
खुटबाव, ता. १५ : पारगाव (ता. दौंड) येथील ग्रामदैवत तुकाईदेवी यात्रेनिमित्त १ व २ फेब्रुवारीला होणारा लोकनाट्य तमाशा आगामी ५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रद्द केला आहे. यवत पोलिस ठाणे येथे पारगाव ग्रामस्थ व पोलिस ठाण्याचे अधिकारी यांच्यामध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये पोलिस निरीक्षक नारायण देशमुख यांनी यासंदर्भात आदेश दिले.
यवत पोलिस ठाण्याच्या वतीने येथील तुकाई देवी यात्रा कमिटीला नोटीस देण्यात आली असून, यामध्ये यात्रा कशी साजरी करावी, याची आचारसंहिता दिली आहे. यानुसार सलग दोन दिवस येथील यात्रेमध्ये रात्री १० नंतरचे सर्व कार्यक्रम रद्द केले आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, दर्शनबारी व पाळणा या ठिकाणी स्वयंसेवक नेमणे, बॅनर व होर्डिंग लावताना संबंधित विभागाची परवानगी घेणे हे आदेश दिले आहेत. तसेच, देवीचा अभिषेक, छबिना पालखी सोहळा व कुस्त्यांचा आखाडा वेळेमध्ये पूर्ण करावा, या संदर्भातही सूचना दिल्या आहेत. या बैठकीनंतर पारगाव येथील पदाधिकाऱ्यांनी आनंद महाजन लोकनाट्य तमाशा व मंगला बनसोडे लोकनाट्य तमाशा यांचे करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बैठकीला सरपंच सुभाष बोत्रे, सयाजी ताकवणे, सर्जेराव जेधे, भीमा पाटस कारखान्याचे संचालक तुकाराम ताकवणे, बाजार समितीचे संचालक अतुल ताकवणे, दत्तात्रेय शितोळे, महादेव ताकवणे, मच्छिंद्र ताकवणे, संभाजी ताकवणे, सोमनाथ ताकवणे, रमेश बोत्रे, वैभव बोत्रे, दत्तात्रेय ताकवणे, श्यामराव ताकवणे, संजय ताकवणे, रामकृष्ण ताकवणे आदी उपस्थित होते.
निवडणुकीपूर्वी यवत पोलिस ठाणे अंतर्गत यवत, पारगाव, लडकतवाडी व नाथाचीवाडी येथील ग्रामदैवतांच्या यात्रा होणार आहेत. यासंदर्भात स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका बोलावल्या आहेत. निवडणूक आचारसंहितेचे पालन कसे करावे व यात्रा कशी साजरी करावी, याची आदर्श आचारसंहिता संबंधित पदाधिकाऱ्यांना दिली आहे.
- नारायण देशमुख, पोलिस निरीक्षक, यवत
