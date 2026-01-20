दौंडमध्ये नेत्यांचे वारसदार उतरणार रिंगणात

खुटबाव, ता. २० : आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दौंडच्या राजकारणात वर्षानुवर्षे मिरासदारी गाजवणाऱ्या राजकीय मातब्बर पदाधिकाऱ्यांनी या निवडणुकीत थांबण्याचा निर्णय घेतला असून, आपल्या कुटुंबातील उच्चशिक्षित व युवा वारसदारांना उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राजकीय वारसदार असणाऱ्या कुटुंबातील उच्चशिक्षित तरुण तरुणींनी या निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकीमध्ये माजी आमदार उषादेवी जगदाळे यांच्या कुटुंबातील आर्किटेक्ट अभियंता असणाऱ्या दुर्गादेवी जगदाळे यांनी दणदणीत विजय मिळवला. कोरी पाटी व राजकीय पार्श्वभूमी असल्याने उच्चशिक्षित जगदाळे यांना राजकारणात आणण्याचा निर्णय कमालीचा यशस्वी ठरला. या पार्श्वभूमीवर दौंड तालुक्यातील अनेक राजकीय पुढाऱ्यांनी आपल्या पुढील पिढीला या निवडणुकीत उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये माजी रमेश थोरात यांनी बीबीएमआयबी शिक्षण झालेले उच्चशिक्षित पुत्र तुषार थोरात यांना, तर माजी आमदार स्वर्गीय काकासाहेब थोरात यांचे नातू एमबीए मार्केटिंग शिक्षण झालेले अभिषेक थोरात बोरीपार्धी- केडगाव गटामध्ये एकमेकांविरोधात निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत.
खडकी देऊळगाव जिल्हा परिषद गटासाठी माजी जिल्हा परिषद सदस्य वासुदेव काळे यांनी स्वतःऐवजी मुलगी डॉ. हर्षदा काळे यांना उमेदवारी मागितली आहे. तरी याच गटातून माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय काळभोर यांनी स्वतःऐवजी मुलगी अभियंता स्नेहल काळभोर यांना उमेदवारी मागितली आहे.
वरवंड- पारगाव गटासाठी नानगाव येथील भीमा पाटस कारखान्याचे माजी संचालक स्वर्गीय डी. के. खळदकर त्यांच्या स्नुषा डॉ. गायत्री यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने, तर भुपाली खळदकर यांनी भाजपकडे उमेदवारीसाठी मागणी केली आहे. याच गटासाठी माजी जिल्हा परिषद सदस्य स्वर्गीय एकनाथ दिवेकर यांच्या उच्चशिक्षित स्नुषा प्राथमिक शिक्षिका सारीका दिवेकर व योगिनी दिवेकर अनुक्रमे भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडे उमेदवारी मागितली आहे.
एकूणच मोठ्या कुटुंबातील पुढील पिढी या निवडणुकीच्या निमित्ताने रिंगणात उतरली असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.
