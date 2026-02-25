गलांडवाडीतील योगिता पवार पैठणीच्या मानकरी
खुटबाव, ता. २५ : गलांडवाडी (ता. दौंड) येथे समस्त ग्रामस्थ गलांडवाडी व शिवजयंती उत्सव समितीच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंतीनिमित्त महिलांसाठी खेळ पैठणीचा कार्यक्रम संपन्न झाला. या कार्यक्रमांमध्ये योगिता दत्तात्रेय पवार या पैठणीच्या मानकरी ठरल्या. चार तास आलेल्या कार्यक्रमांमध्ये एकूण २३० महिलांनी सहभाग घेतला.
सकाळी ९ वाजता किल्ले पुरंदर येथून शिवज्योत आणल्यानंतर सकाळी श्रींची व ज्योतीची पूजा झाली. शिवाजी महाराजांची आरती करून संध्याकाळी महाराजांच्या मिरवणुकीने संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. सायंकाळी महिलांना सन्मानाचे व्यासपीठ निर्माण करून देताना प्रा. तेजस टेंगले यांच्या लयभारी मिनिस्टर खेळ पैठणीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. यामध्ये प्रत्येक सहभागी स्पर्धकाला बक्षीस देण्यात आले. त्यानंतर ग्रामस्थांसाठी महाप्रसाद देण्यात आला.
स्पर्धेतील विजेत्या पुढीलप्रमाणे ः
प्रथम- योगिता दत्तात्रेय पवार (पैठणी साडी)
द्वितीय- गीतांजली नीलेश शितोळे (छताचा पंखा)
तृतीय- प्रियांका अभिषेक जाधव (मिक्सर)
