मुजावर कुटुंबातील बहीण-भावाची पोलिसपदी निवड

खुटबाव, ता. २२ : पारगाव (ता. दौंड) येथील मुजावर कुटुंबातील चुलत बहीण-भावाने पोलिस शिपाई पद मिळवत यशाची मोहोर उमटवली आहे. या कुटुंबातील गवंड्याच्या हाती बिगारीकाम करणारे थोरले बंधू अब्दुल मुजावर यांची कन्या सलमा हिने ठाणे पोलिसांत शिपाई पद, तर एका खासगी कंपनीमध्ये कामगार म्हणून काम करणारे मधले बंधू राजू मुजावर यांचे चिरंजीव अरबाज याने पिंपरी चिंचवड पोलिसांत शिपाई पद मिळवले आहे.
मूळचे मुढाळे (ता. बारामती) या दुष्काळी भागातील मुजावर कुटुंब १९७२ च्या दुष्काळामध्ये उपासमारीमुळे पारगाव येथे स्थलांतरित झाले. त्यानंतर कष्ट करत आपल्या अपत्यांना शिकवले. सलमा हिने फूड प्रोसेसिंग या विषयाची पदवी पूर्ण केली. पोलिस बनण्याचा निर्णय घेतला. पारगाव येथील विजय पंडित यांनी तिला मार्गदर्शन केले. खासगी शिकवणी न लावता, गावाकडील रस्त्यावर धावण्याचा सराव करीत तसेच घरीच अभ्यास करत तिने वयाच्या २२ व्या वर्षी १७ वे मानांकन मिळवत पोलिस होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले आहे, तर अरबाज याने तळेगाव दाभाडे येथील शासकीय विद्यालयात शिक्षण पूर्ण केले. धावण्यासाठी खासगी ॲकॅडमीचा आधार घेतला. पहिल्याच प्रयत्नात त्यालाही पोलिस शिपाईपद मिळाले.
शहनाईपूर्वीच कुटुंबामध्ये आनंदोत्सव
पोलिसपदी निवड झालेली सलमा हिचे लग्न रविवारी (ता. २६) होणार आहे. भरती होण्यापूर्वीच तिचे लग्न ठरले होते. लग्न आठवड्यावर आल्यावर अचानक मुजावर कुटुंबामध्ये एकाच दिवसात दोन पोलिस भरती झाल्याची माहिती संकेतस्थळावरून समजली त्यामुळे कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
