पांढरेवाडी चोरीप्रकरणी आठ आरोपींना अटक

कुरकुंभ, ता. ८ : पांढरेवाडी (ता. दौंड) येथील इन्फोकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतून सुमारे २ लाख २१ हजार ८५० रुपये किमतीची तांब्याच्या तारा चोरी केल्याप्रकरणी दौंड पोलिसांनी ८ आरोपींना अटक करून चोरीस गेलेला मुद्देमाल, तसेच सुमारे १० लाख रुपये किमतीची इनोव्हा मोटार जप्त केली आहे.
या कंपनीच्या आवारातून बुधवारी (ता. ७) सकाळी १० वाजण्यापूर्वी काळ्या रंगाच्या प्लास्टिक आवरणाची तांब्याची तार चोरट्यांनी चोरी केल्याची फिर्याद दाखल झाली होती. याप्रकरणी दौंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी विशेष तपास पथक नेमण्यात आले. गोपनीय बातमीदार, सीसीटीव्ही फुटेज व तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे पोलिसांनी संशयितांना ताब्यात घेतले. त्यात अल्ताफ चांदशेख (रा. स्वामी चिंचोली), सोनू मोईन अहमद, शाह आलम रोशन अली, दीपक कुमार शिवचरण, अर्जुन कुमार निगम, नूर मोहम्मद खलील, अतिक रहिमान हजरत अली खान, हनुमंत अंगद लिमकर (सर्व रा. मूळ चंपापूर, जि. सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश; सध्या गुणवरे वस्ती, स्वामी चिंचोली) या आरोपींना अटक केली. आरोपींच्या इनोव्हा मोटारीची (क्र. एमएच १३ एसी ०७८६) ची झडती घेतली असता चोरीस गेलेली संपूर्ण तांब्याची तार मिळून आली. चौकशीत आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. या आरोपींना अटक करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक गोपाळ पवार, पोलिस उपनिरीक्षक श्रीरंग शिंदे, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक शंकर वाघमारे, पोलिस हवालदार किरण पांढरे, निखिल जाधव, अमीर शेख, नितीन बोराडे, सुभाष राऊत, पोलिस कॉन्स्टेबल संजय कोठावळे यांनी कामगिरी पार पाडली.
पुढील तपास पोलीस निरीक्षक गोपाळ पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कुरकुंभ मदत केंद्रातील पोलीस उपनिरीक्षक श्रीरंग शिंदे करीत आहेत.
