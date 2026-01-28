कुरकुंभ परिसरात श्रद्धांजली अर्पण
कुरकुंभ, ता. २८ : अजित पवार यांच्या निधनाने कुरकुंभ परिसरात (ता.दौंड) शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी येथे विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
यावेळी उपस्थितांनी अजित पवार सामान्य कार्यकर्त्याला आपलंस मानणारा आणि कठीण काळात आधार देणारा नेता म्हणून त्यांची आठवण काढली. श्रद्धांजली सभेत दोन मिनिटांचे मौन पाळून दिवंगत आत्म्यास शांती लाभावी, अशी प्रार्थना करण्यात आली. पवार यांच्या निधनाने निर्माण झालेली पोकळी कधीही न भरून निघणारी असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
