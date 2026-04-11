सिद्धिविनायक महाविद्यालयात क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले द्विशताब्दी जयंती सोहळा उत्साहात संपन्न

पुणे येथील श्री सिद्धिविनायक महिला महाविद्यालयात क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या २०० व्या जयंती वर्षाचे (द्विशताब्दी जयंती) औचित्य साधून भव्य सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्र शासनाचा इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि सिद्धिविनायक महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला.
११ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता हा सोहळा संपन्न झाला. कार्यक्रमाची सुरुवात महात्मा फुले यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करून आणि स्वागत गीताने करण्यात आली.
या सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रादेशिक उपसंचालक कार्यालयाचे लेखाधिकारी श्री. सुनील कोतवाल उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद इमाबक अधिकारी श्री. जयंत इंगळे यांनी भूषवले.
कल्याणकारी योजना: सुनील कोतवाल यांनी आपल्या भाषणात शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती दिली आणि विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाद्वारे प्रगती करण्याचे आवाहन केले.
द्विशताब्दीचे महत्त्व: जयंत इंगळे यांनी महात्मा फुलेंच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्याबाबत अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त केले.
प्रमुख व्याख्याते प्रा. विशाल गरड यांनी महात्मा फुलेंच्या साहित्यापासून ते त्यांच्या शेतीविषयक विचारांपर्यंतच्या प्रवासावर प्रकाश टाकला. आजच्या पिढीने हा वारसा जपणे का आवश्यक आहे, हे त्यांनी ओघवत्या भाषेत पटवून दिले. तसेच प्रा. डॉ. स्वप्नील गायकवाड यांनी फुले यांच्या विचारांची आजच्या काळातील प्रासंगिकता स्पष्ट केली.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमात आपल्या कलेचे सादरीकरण केले:
प्रेरणादायी भाषणे: विद्यार्थ्यांनी फुलेंच्या जीवनकार्यावर अभ्यासपूर्ण भाषणे केली.
समूहगीते: विद्यार्थिनींनी सादर केलेल्या गाण्यांनी वातावरणात चैतन्य निर्माण केले.
प्रभावी नाटक: समाजातील ज्वलंत प्रश्नांवर विद्यार्थ्यांनी एक नाटक सादर केले, ज्याने उपस्थितांच्या मनाला स्पर्श केला.
या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी प्रा. किरण सुरवसे आणि महाविद्यालयाच्या प्राध्यापक वृंदाने विशेष परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्व उपस्थित विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अल्पोपहाराची व्यवस्था करण्यात आली होती.
आज ११ एप्रिल २०२६ रोजी झालेला हा सोहळा महात्मा फुलेंच्या विचारांना उजाळा देणारा आणि तरुण पिढीला प्रेरणा देणारा ठरला.
