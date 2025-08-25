बेकायदा फलकबाजीवर कारवाई करा
लोणी देवकर, ता. २५ ः इंदापूर तालुक्याच्या ग्रामीण भागांमध्ये गावोगावी प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी बेकायदा फलकबाजी सध्या पाहायला मिळत आहे. मात्र, अशा प्रसिद्धीसाठी लावण्यात आलेल्या बेकायदा फलकांवर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या मूग गिळून गप्प बसण्याच्या भूमिकेमुळे तालुक्यातील सर्व गावांच्या मुख्य चौकात बेकायदा फलकांचे थैमान पाहायला मिळत आहे. अशा बेकायदा फलकांची माहिती घेऊन मोठी दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी नागरिक करीत आहेत.
शहरांमध्ये अवैद्य फलकांवर कारवाईचा बडगा वारंवार उगारला जातो. त्यामुळे शहरी भागातील अवैद्य फलकबाजीवर काही प्रमाणात तरी अंकुश लावण्या प्रशासनाला यश मिळत आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील सर्व गावातील मुख्य चौकात असे बेकायदा फलक पाहायला मिळत आहे. मुख्य चौकात लावलेल्या या फलकांमुळे वाहनांचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे अपघात होत आहेत. तसेच, बेकायदा फलकांमुळे रस्त्याची रुंदी कमी होऊन वाहतुकीच्या समस्या निर्माण होत आहेत. मुख्य चौकामध्ये गाव पुढारी व धनदांडग्यांकडून स्वतःच्या प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी नागरिकांच्या जिवाशी खेळले जात असल्याचे चित्र दिसत आहे.
अशा अवैधरीत्या लावण्यात आलेल्या सर्व फलकांवर तातडीने कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे अशा फलकबाजी करणाऱ्यांना प्रशासनाकडून तर अभय दिले जात नाही ना? असाच सवाल ग्रामस्थांना पडला आहे.
