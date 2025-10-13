शॉर्ट सर्किटमुळे उसाला आग
लोणी देवकर, ता. १३ ः वरकुटे बुद्रुक (ता. इंदापूर) येथे शॉर्ट सर्किट होऊन तब्बल ३५ एकराहून अधिक ऊस जळून खाक झाला. या आगीत ठिबक सिंचन यंत्रणादेखील जळून खाक झाली आहे. या घटनेत शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
सोमवारी (ता. १३) दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास शॉर्ट सर्किट होऊन ही आग लागण्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. ज्यामध्ये वरकुटे बुद्रुक परिसरातील ३५ एकर हून अधिक ऊस जळून खाक झाला. जळालेला ऊस तोडणीयोग्य होता. आडसाली ऊस लागवड असल्यामुळे जळालेला बहुतांश ऊस कारखान्यांचा ऊस गाळप हंगाम सुरू होताच गाळपासाठी गेला असता, मात्र अचानक लागलेल्या आगीमुळे शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान झाले.
या लागलेल्या आगीमध्ये येथील गट क्रमांक ४१९ मधील सूरज भोसले व दीपक भोसले अर्धा एकर आणि २२५ केळी झाडे, गट क्रमांक ४१५ मधील विराज राजेंद्र देवकर यांचा सहा एकर ऊस व ठिबक सिंचन साहित्य, अमोल फाळके यांची २५० केळीची झाडे, संतोष फाळके व राधाबाई फाळके यांचा चार एकर ऊस व ठिबक सिंचन साहित्य, गट क्रमांक ४१३ मधील गोरख राखुंडे यांचा दोन एकर ऊस व ठिबक सिंचन साहित्य, दत्तात्रेय राखुंडे यांचा चार एकर ऊस व ठिबक सिंचन साहित्य याचबरोबर केळीची २०० झाडे, गट क्रमांक ४१४ मधील अमोल राखुंडे यांचा दोन एकर ऊस व ठिबक सिंचन साहित्य व रवींद्र बल्लाळ, तानाजी बल्लाळ, पांडुरंग बल्लाळ यांच्या चार एकर २० गुंठ्यामधील ऊस व ठिबक सिंचन साहित्य, गट क्रमांक ४१८ मधील रूपाली सुनील शिंदे यांचा पाच एकर ऊस व ठिबक सिंचन साहित्य, तसेच सुनीता बलभीम शिंदे यांचा तीन एकर ऊस व ठिबक सिंचन साहित्य आणि गट क्रमांक ४१९ मधील शोभा ज्ञानदेव भोसले यांचा दीड एकरमधील ऊस व ठिबक सिंचन साहित्य जळून खाक झाले आहे.
आग लागल्यानंतर पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांनी ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केला. मात्र, अपुरे मनुष्यबळ आणि ठोस उपाययोजनांच्या कमतरतेमुळे बघता बघता आगीचे लोट बाहेर पडले आणि काही वेळातच आडसाली ऊस आणि केळीच्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले. गावकऱ्यांनी ट्रॅक्टरच्या मदतीने आग लागलेल्या उसात आणि शेजारील उसात काही अंतर निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर ही आग आटोक्यात आली. दरम्यान, आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशामक यंत्रणा वेळेवर उपलब्ध न झाल्यामुळे हा मोठा अनर्थ घडल्याची खंत यावेळी बाधित शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
अग्निकांडामध्ये सर्व शेतकऱ्यांचा मिळून जवळपास २००० टनांहून अधिक उसाचे नुकसान झाले आहे. त्यातच आता ऊस हंगाम अजून २० दिवस पुढे असल्यामुळे या उसाचे करायचे काय? हा मोठा प्रश्न आमच्यापुढे आहे. या झालेल्या प्रकरणाचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करत नुकसानीचे पंचनामे करून ठोस मदत करण्यात यावी.
- सुनील शिंदे, नुकसानग्रस्त शेतकरी.
