लोणी काळभोर, ता. १५ : कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) परिसरातील अतिवृष्टीग्रस्त नागरिकांना नुकसानभरपाई मिळावी, या मागणीसाठी माजी उपसरपंच राजश्री उदय काळभोर यांनी सुरू केलेले बेमुदत उपोषण प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले.
अतिरिक्त तहसीलदार तृप्ती कोलते- पाटील यांनी पाठवलेल्या शिष्टमंडळाने उपोषणस्थळी भेट देत सकारात्मक भूमिका मांडली आणि आवश्यक कार्यवाहीचे लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण मागे घेतले. या शिष्टमंडळात नायब तहसीलदार मयूर बनसोडे, मंडल अधिकारी लक्ष्मण बांडे तसेच ग्राम महसूल अधिकारी महेश वाघमारे यांचा समावेश होता. त्यांनी बाधित नागरिकांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती देत लवकरच मदत मिळेल, असे स्पष्ट केले.
या उपोषणाला बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर यांनी पाठिंबा दर्शवला होता. तसेच, लोणी काळभोर व कदमवाकवस्ती येथील आजी-माजी ग्रामपंचायत सदस्य आणि उदय काळभोर, चित्तरंजन गायकवाड, गौरी गायकवाड, उपसरपंच नासीर पठाण यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.