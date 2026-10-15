एमआयटीच्या छात्रअध्यापकांकडून विद्यार्थ्यांना मानसिक आरोग्याचे धडे

लोणी काळभोर, ता. १५ : वाढता अभ्यासाचा ताण आणि पालकांच्या अपेक्षांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत एमआयटी एडीटी विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ एज्युकेशन अँड रिसर्चच्या छात्रअध्यापकांकडून जनजागृती करण्यात आली. जागतिक मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त येथील कन्या प्रशालेत ‘संवेदनशीलता : मानसिक आरोग्याची’ या विषयावर प्रभावी पथनाट्य सादर करण्यात आले.
आजच्या स्पर्धात्मक युगात गुणांच्या दबावामुळे विद्यार्थ्यांच्या भावनिक स्वास्थ्यावर होणारे परिणाम या पथनाट्यातून मांडण्यात आले. विद्यार्थ्यांशी मोकळेपणाने संवाद साधणे आणि त्यांच्या अडचणी समजून घेणे किती आवश्यक आहे, याची जाणीव यातून करून देण्यात आली. केवळ गुणांवर आधारित यशाचे मूल्यमापन न करता, पालकांनी व शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या भावनिक गरजांना प्राधान्य द्यावे, असा संदेश या वेळी देण्यात आला.
या प्रसंगी कन्या प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका सुजाता भालेराव, शिक्षक, विद्यार्थी तसेच एमआयटीचे प्राध्यापक उपस्थित होते. विद्यापीठाचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. मंगेश कराड, कुलगुरू डॉ. राजेश एस. आणि प्रोव्होस्ट डॉ. सायली गनकर यांच्या प्रेरणेने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. कुलसचिव डॉ. महेश चोपडे आणि प्राचार्या डॉ. प्रिया सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम यशस्वी झाला.
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