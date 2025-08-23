साताऱ्यातील घरफोडी प्रकरणातील फरारी आरोपीस भोरवाडीत अटक
मंचर, ता. २३ : सातारा शहरात घरफोडी करत असताना इमारतीवरून पळत खाली उतरत असताना पडल्याने वेदांत शांताराम आरूडे (रा. कळंब, ता. आंबेगाव) याचा मृत्यू झाला होता. तर, या गुन्ह्यातील फरारी सराईत गुन्हेगार अभिजित सोमनाथ बिडकर (रा. जुना बैलबाजार, मंचर) याला मंचर पोलिसांनी अटक केली. त्याला सातारा पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे, अशी माहिती मंचर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ यांनी दिली.
सातारा येथे १६ आॅगस्ट रोजी महेश दत्तात्रेय मंगळवेढेकर (रा. मंचर), अभिजित बिडकर व वेदांत आरूडे हे तिघे घरफोडीसाठी गेले होते. त्यावेळी चोरीदरम्यान नागरिक जागे झाल्याने मंगळवेढेकर हा जागेवर पकडला गेला, तर आरूडे याचा चौथ्या मजल्यावरून पळत खाली उतरत असताना पडून मृत्यू झाला. तर, बिडकर मात्र पसार झाला होता. या प्रकरणी सातारा शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा केला होता. फरारी आरोपीचा शोध घेण्याची जबाबदारी मंचर पोलिसांवर सोपविण्यात आली होती.
कंकाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शोध पथकातील पोलिस हवालदार संजय नाडेकर, पोलिस अंमलदार योगेश रोडे, अजित पवार, हनुमंत ढोबळे यांनी पुणे- नाशिक महामार्गावर भोरवाडी फाटा (ता. आंबेगाव) येथे सापळा रचून बिडकर याला अटक केली. चौकशीत त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.
