सातगावातील बटाटा पीक फुलोऱ्यात
मंचर, ता.३ : सातगाव पठार (ता.आंबेगाव) परिसरात पाच हजार एकर क्षेत्रात घेतलेले बटाटा पीक सध्या फुलोऱ्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात लागवड केलेल्या बटाट्याची काढणी येत्या आठ ते दहा दिवसांत होण्याची शक्यता आहे. पावसामुळे बटाट्याच्या पिकाची वाढ जोमात झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
“कुरवंडी, थूगाव, कोल्हारवाडी, भावडी, कारेगाव, पेठ व पारगाव तर्फे खेड हा परिसर सातगाव पठार म्हणून ओळखला जातो. खरीप हंगामातील या भागातील मुख्य पीक म्हणजे बटाटा. बटाट्याच्या उत्पादनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर या भागातील शेतकऱ्यांची उपजीविका अवलंबून आहे. येथे उत्पादित होणाऱ्या बटाट्यास विविध कंपन्यांकडून हमीभाव मिळतो. बटाट्याचा उपयोग जेवणातील अनेक पदार्थांबरोबरच वेफर्स, फिंगर चिप्ससारख्या खाद्यपदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.” असे पारगाव येथील बटाटा उत्पादक शेतकरी भाऊसाहेब सावंत पाटील यांनी सांगितले.
दोन हजार ६०० शेतकऱ्यांनी दोन एकरांपासून पंधरा एकरांपर्यंत बटाट्याचे पीक घेतले आहे. शेतकऱ्यांनी दोन टप्प्यात लागवड केली. पहिला टप्पा ता.२० जून ते ता.२५ जून दरम्यान तर दुसरा टप्पा ता.१० जुलै ते ता. २० जुलै दरम्यान बटाटा लागवड झाली. ता.८ सप्टेंबर ते २० सप्टेंबर या दरम्यान पहिल्या टप्प्यातील बटाट्याची काढणी सुरू होईल. त्यासाठी पावसाने उघडीप दिली पाहिजे, असे पेठ येथील बटाटा उत्पादक शेतकरी राम तोडकर व भावडी येथील शेतकरी अशोक बाजारे यांनी सांगितले.
तालुक्यातील बटाट्याची सध्याची स्थिती
सातगाव पठार भागात पाच हजार एकर क्षेत्रात पीक
दोन हजार ६०० शेतकऱ्यांनी केली बटाटा लागवड
७५ ते ८० दिवसात बटाटा पीक काढणी करता येते.
एकरी चार ते साडेचार टन उत्पादन
खते, औषधे, मजुरी असा एकूण एकरी ६५ हजार ते ७० हजार रुपये खर्च
