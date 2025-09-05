ध्वनिवर्धकाच्या आवाजाची मर्यादा ओलांडल्यास कारवाई
मंचर, ता. ५ : ‘‘मंचर शहरातील १२ सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुका शनिवारी (ता. ६) दुपारी तीन वाजता सुरू होणार आहेत. त्या शांततेत पार पडाव्यात, उत्सवाचा आनंद घ्यावा. मात्र ध्वनिवर्धकाच्या आवाजाची मर्यादा ओलांडल्यास संबंधित गणेश मंडळावर आणि ध्वनिवर्धक मालकावर कारवाई करण्यात येईल.’’ असा इशारा मंचर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक श्रीकांत कंकाळे यांनी दिला.
कंकाळे म्हणाले, ‘‘नऊ दिवसांत गणेश मंडळांनी विविध सामाजिक उपक्रम राबवत शांततेत गणेशोत्सव साजरा केला. शनिवारी विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान इतर मंडळांना उशीर होणार नाही. याची काळजी पदाधिकाऱ्यांनी घ्यावी. मिरवणुकीच्या मार्गावरील हॉस्पिटलमधील रुग्णांना ध्वनिवर्धकाच्या आवाजाचा त्रास होऊ नये म्हणून ठरवलेली आवाजाची मर्यादा सर्व ध्वनिवर्धक चालक आणि मंडळांनी पाळावी. दोषी आढळल्यास कारवाई केली जाईल.’’
दरम्यान ‘‘विसर्जन मिरवणुकांसाठी ढोल-ताशा, लेझीम, हलगी, सनई, पखवाद यांसारख्या पारंपारिक वाद्यपथकांना मोठी मागणी असून अनेक मंडळांनी वाजंत्री पथके आरक्षित केले आहे.’’ अशी माहिती रणझुंजार गणेश मंडळाचे अध्यक्ष युवराज बाणखेले यांनी दिली.
‘‘चंद्रशेखर अण्णा बाणखेले प्रतिष्ठानतर्फे प्रत्येक गणेश मंडळावर श्री कृष्णरथातून पुष्पवृष्टी करून स्वागत केले जाईल.’’ असे अध्यक्ष सुहास बाणखेले यांनी सांगितले.
‘‘मार्केट यार्ड गणेश मंडळासमोर महिलांचे लेझीम व ढोलपथक तर अवसरी खुर्द (ता. आंबेगाव) येथील मयूर गणेश मंडळासमोर बँड पथकाचे आयोजन करण्यात आले आहे.’’ अशी माहिती अनुक्रमे अध्यक्ष संजय मोरे व मनोज काळदंते यांनी दिली.
मुस्लिम समाजाच्या वतीने चहा आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आली आहे. अशी व्यवस्था राजू इनामदार व अल्लू इनामदार यांनी केली आहे.
गणरायाला निरोप देण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांच्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंचर पोलिसांनी चौकाचौकात बंदोबस्त तैनात केल्याचेही सांगण्यात आले.
