आंबेगावात पारंपारिक वाद्यांचा गजर
मंचर, ता. ७ : आंबेगाव तालुक्यातील आदर्शगाव गावडेवाडी, अवसरी खुर्द, पिंपळगावतर्फे महाळुंगे, चांडोली खुर्द, श्री क्षेत्र वडगाव काशिंबेग, एकलहरे, सुलतानपूर, लांडेवाडी, शेवाळवाडी, तांबडेमळा, भोरवाडी, वाळुंजवाडी, पेठ, पारगावतर्फे खेड, कुरवंडी, भावडी, थुगाव, कोल्हारवाडी व कारेगाव (सातगाव पठार) आदी गावांमध्ये ४९ सार्वाजनिक गणेश मंडळाचे व ७५० घरगुती गणेश मूर्तींच्या विसर्जन मिरवणुका शांततेत पार पडल्या.
दोन ते तीन गावांचा अपवाद वगळता अन्य गावांत डीजे व गुलालविरहित मिरवणुका काढण्यात आल्या. फुलांच्या पाकळ्यांची उधळण करण्यात आली. मिरवणुकीत युवक-युवती व महिलांचा सहभाग अधिक होता. ढोल-ताशा, सनई, संबळ आदी पारंपारिक वाद्य व भजनी मंडळांनी मिरवणुकीत सहभाग नोंदविला. गावडेवाडी येथील भैरवनाथ गणेश उत्सव मंडळाच्या समोर दांपत्यांनी फुगड्या खेळून आनंद साजरा केला. चांडोली खुर्द, एकलहरे, सुलतानपूर, पिंपळगावतर्फे महाळुंगे आदी गणेश मंडळांनी घोड नदीत व सातगाव पठार परिसरातील मंडळांनी वेळ नदीत गणपती बाप्पाचे विसर्जन विधिपूर्वक केले.
