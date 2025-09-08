मंचरमधील शिबिरात १२० ज्येष्ठांचा सहभाग
मंचर, ता. ८ : मंचर (ता. आंबेगाव) येथील समता ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या वतीने ज्येष्ठांसाठी वयवंदना आरोग्य शिबिर उत्साहात पार पडले. या शिबिरात १२० ज्येष्ठांनी भाग घेतला. शिबिराचे उद्घाटन मंचर समता ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष विठ्ठल महामुनी व डॉ. मोहन साळी यांच्या हस्ते झाले. डॉ. साळी, डॉ. सतीश गुजराथी, डॉ. रामकृष्ण खुडे, मंचरचे माजी उपसरपंच सुनील बाणखेले आदींनी वयवंदना आरोग्य योजनेबाबत मार्गदर्शन केले. ज्येष्ठ नागरिकांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नाची मान्यवरांनी समर्पक उत्तरे दिली. यावेळी शांताराम शिंदे, डॉ. वसंत गोरडे, जगदीश घिसे, भागूजी कांबळे, बंडू सोमवंशी, वसंत बनबेरु, पांडुरंग लोंढे यांनी व्यवस्था पाहिली. ‘वयवंदना आरोग्य शिबिराच्या संयोजक अपर्णा टेमकर व वर्षा गायकवाड यांनी ज्येष्ठांची तपासणी करून वयवंदना कार्डसाठी शिफारस केली.
