मंचर बाजारात गवार, वाटाण्याला उच्चांकी भाव
मंचर, ता. ६ : मंचर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात रविवारी (ता. ५) रात्री गवारीला प्रति किलो १३० रुपये व वाटण्याला प्रति किलो ११० रुपये असा उच्चांकी बाजारभाव मिळाला, अशी माहिती समितीचे सभापती निलेश थोरात यांनी दिली.
शेती मालाला मिळालेले भाव (प्रति दहा किलोला) : भेंडी : २४५ ते ४५२, फरशी : १०० ते ५७०, भुईमूग शेंगा : ४७० ते ५००, दोडका : ३२० ते ५६०, कारले : १३० ते ३५०, घेवडा : १०० ते ७००, चवळी : ३४० ते ६५१, राजमा : २०० ते ६११, ढोबळी मिरची : १५० ते ६००, फ्लॉवर : ११० ते २११, मिरची : १०० ते ६५१, तोंडली : ५००, लिंबू : ३५०, काकडी : १०५ ते २००, वांगी : ३२५ ते ६००, दुधी भोपळा : १९० ते ३५०, बीट : १४५ ते २७१, आले : १०० ते ५००, टोमॅटो : १९० ते ५५०, मका : ५० ते १५०, पावटा : ४११ ते ६७५, शेवगा : ३७५ ते ६०० पापडी : ५०० ते ७६०, डांगर भोपळा : १०० ते १३०, गाजर : ३० ते २८०, बटाटा : ५० ते १७०, कोबी : ३० ते १६०.
