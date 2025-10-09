आंबेगावातील इच्छुकांत उत्साहाचे वातावरण
मंचर, ता.८ : आंबेगाव तालुका पंचायत समितीचे सभापतिपद सर्वसाधारण वर्गासाठी जाहीर झाल्याने तालुक्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सर्वच पक्षातील इच्छुकांनी सभापतिपदासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. समर्थकांमध्येही उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यापूर्वी हे पद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होते. आरक्षण जाहीर होताच काहींनी आपल्या समर्थकांसोबत आनंदोत्सव साजरा करत हॉटेलमध्ये स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेतला.
मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहा व शिवसेनेचे चार सदस्य निवडून आले होते. मात्र नंतर दोन्ही पक्षांत फूट पडल्याने समीकरणे बदलली. सध्या शिवसेनेचे दोन सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सक्रिय असून, उर्वरित दोघांपैकी एक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात, दुसरा शिवसेनेत आहे. यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि म्हाडा अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या कार्यकर्त्यांत अटीतटीच्या लढती झाल्या होत्या. मात्र, आता राजकीय परिस्थिती बदललेली आहे. देवदत्त निकम हे गेल्या पंचवार्षिक पंचायत समिती निवडणुकीला वळसे पाटील यांच्यासोबत होते. आता ते शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. महाविकास आघाडी आणि महायुती दोन्ही पातळ्यांवर संघटनात्मक हालचाली वाढल्या आहेत.
सद्यःस्थितीत महाविकास आघाडीत शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे शिवसेना यांचा एकत्रितपणा दिसतो, तर महायुतीमध्ये दिलीप वळसे पाटील व शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपचे कार्यकर्ते सक्रिय आहेत. शिवसेना मात्र सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षापासून थोडीशी दूरच असल्याचे दिसून येते.
आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पक्षांनी संपर्क मोहिमा सुरू केल्या असून पंचायत समिती गणनिहाय बैठकांचे सत्र रविवारपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे आंबेगाव तालुक्यातील राजकीय तापमान दिवसेंदिवस वाढताना जाणार आहे.
