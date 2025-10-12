बिबट्याच्या हल्ल्यात चिमुरडीचा मृत्यू
मंचर/टाकळी हाजी, ता.१२ : पिंपरखेड (ता.शिरूर) येथे रविवारी (ता.१२) सकाळी पावणेदहाच्या सुमारास बिबट्याने केलेला हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या शिवन्या शैलेश बोंबे (वय साडेपाच) या मुलीचा मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. दरम्यान, भरदिवसा घडलेल्या या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
मृत शिवन्या आजोबा अरुण देवराम बोंबे यांच्यासमवेत शेजारील शेतात पिण्याचे पाणी देण्यासाठी जात होती. त्यावेळी शेजारील उसाच्या पिकात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक तिच्यावर झडप घातली. आजोबांनी आरडाओरडा करत तिच्या दिशेने धाव घेतल्याने बिबट्याने शिवन्याला सोडून उसात पलायन केले. बिबट्याच्या हल्ल्यात शिवन्याच्या मानेवर गंभीर स्वरूपाची दुखापत झाल्याची माहिती मंचर उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शिवाजीराव जाधव यांच्यासह वैद्यकीय पथक उपचारासाठी तयार होते. पण रुग्णालयात येण्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. यावेळी तिच्या समवेत असलेले वडील शैलेश, आई दिव्या व चुलते प्रफुल्ल यांना त्यामुळे मानसिक धक्का बसला. सध्या शैलेश व दिव्या यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, साहाय्यक वनरक्षक अधिकारी स्मिता राजहंस, शिरूरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी नीलकंठ गव्हाणे, मंचरचे वनपरिक्षेत्र विकास भोसले, मंचरचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुनील बडगुजर व पोलिस नाईक तानाजी हगवणे यांनी रुग्णालयात येऊन कुटुंबीयांना धीर देत रीतसर पंचनामा केला. दरम्यान, या घटनेनंतर मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात तिचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी आणण्यात आला. त्यावेळी माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील व म्हाडाचे पुण्याचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी नातेवाइकांचे सांत्वन केले.
बुधवारी मंत्रालयात बैठक
पिंपरखेड येथे लहान मुलीवर बिबट्याकडून झालेल्या हल्ल्याची माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी गांभीर्याने दखल घेतली आहे. यापुढे अशा घटना घडू नयेत म्हणून त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क केला आहे. त्यानुसार बुधवारी (ता.१५) मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबई मंत्रालय येथे बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीला वनखात्याचे उच्च पदस्थ अधिकारी व या भागातील काही प्रमुख ग्रामस्थ उपस्थित राहून तातडीच्या उपाययोजना हाती घेतल्या जाणार आहेत.
एका कुटुंबाचे स्वप्न भंगले
शिवन्याचे वडील शैलेश बोंबे हे सर्वसामान्य शेतकरी असून, पिंपरी येथे लहानसा व्यवसाय करतात. पत्नी दिव्या, दोन लहान मुली, आई-वडील असा त्यांचा सुखी संसार होता. मोठी मुलगी शिवन्या अंगणवाडीत शिकत होती व लवकरच पहिलीत प्रवेश घेणार होती. ‘‘मुलगी शिकून अधिकारी होईल,’’ असे स्वप्न पालकांनी पाहिले होते; परंतु या दुर्दैवी घटनेमुळे बोंबे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
ग्रामस्थांचा रास्ता रोको
बिबट्याच्या हल्ल्यात शिवन्याचा मृत्यू झाल्यानंतर ग्रामस्थांनी काही काळ रास्ता रोको केल्याने तणाव निर्माण झाला होता. वनखात्यांच्या कारभारावर प्रश्नांचा भडिमार करीत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले . बिबट्यांच्या प्रतिबंधासाठी काय उपाय योजना करणार असा सवाल करण्यात आला.
आंबेगाव, जुन्नर व शिरूर तालुक्यात बिबट्यांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे निर्माण झालेल्या समस्येवर शाश्वत उपाय म्हणून ‘बिबट्या नसबंदी कायदा'' आणण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
- दिलीप वळसे पाटील, माजी गृहमंत्री
