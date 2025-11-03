जुने शत्रू आताचे मित्र
स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच होणाऱ्या मंचर नगर पंचायतीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेनेत फूट पडल्याने सद्यःस्थितीत राजकीय समीकरणे बदललेली आहेत. एकमेकांच्या विरोधात आरपारची लढाई करणारे एकत्रित व पूर्वी एकत्रित प्रचार केलेले सध्या एकमेकांच्या विरोधात, असे राजकीय चित्र आहे. या फुटीचा फायदा व तोटा कुणाला होणार, याची उत्सुकता आहे.
- डी. के. वळसे पाटील, मंचर
आंबेगाव तालुक्याची राजकीय राजधानी म्हणून मंचरचा नावलौकिक आहे. या गावाचे सुपुत्र माजी खासदार (स्व.) किसनराव बाणखेले यांचे दीर्घकाळ मंचर ग्रामपंचायतीवर वर्चस्व होते. त्यांच्या पश्चात येथील ग्रामपंचायतीवर माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील व म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी एकमेकांच्या विरोधात उमेदवार उभे करून वेळोवेळी वर्चस्व निर्माण केले आहे. ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर झाले असून, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेनेत फूट पडल्याने सद्यःस्थितीत राजकीय समीकरणे बदललेली आहेत. एकमेकांच्या विरोधात आरपारची लढाई करणारे एकत्रित व पूर्वी एकत्रित प्रचार केलेले सध्या एकमेकांच्या विरोधात, असे राजकीय चित्र आहे.
मंचर नगरपंचायतीसाठी नगराध्यक्षपद इतर मागासवर्गीय महिलेसाठी आरक्षित झाले आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षातील नगराध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असलेल्यांच्या तयारीवर पाणी पडले आहे. पण इच्छुक नेत्यांनी आपली पत्नी किंवा मुलीला उभे करण्यासाठी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. विशेष म्हणजे अनेक मराठा समजतील नेत्यांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांचे इतर मागासवर्गीय (ओ.बी.सी.) दाखले काढलेले आहेत. त्यामुळे नगराध्यक्षपदासाठी सर्वच पक्षांतील इच्छुकांमध्ये उत्साह व हालचालींना वेग आला आहे. त्यांना कसे थांबवावे, हा जटिल प्रश्न सर्वच पक्षातील नेत्यांपुढे उभा आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी न मिळाल्यास नगरसेवक पदासाठीही काही जणांनी प्रयत्न सुरु केले आहेत.
वळसे पाटील व आढळराव पाटील एकत्रित असून, या दोन नेत्यांचे शिष्य अनुक्रमे शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष बाळासाहेब बाणखेले, शिवसेना पक्षाचे माजी सरपंच दत्ता गांजाळे व राजाराम बाणखेले यांनी नेत्यांच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत. एकूण १७ नगरसेवकांच्या व नगराध्यक्षपदाची येथे निवडणूक होणार आहे. वळसे पाटील व आढळराव पाटील यांनी प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या व शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष देवदत्त निकम, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सुरेश भोर यांनी महाविकास आघाडी कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेऊन निवडणुकीची रणनीती ठरविण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. ‘अजून माझ्या बरोबर कुणीही चर्चा केली नाही,’ असे कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष राजू इनामदार यांनी सांगितले.
‘भाजप व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यात जागा वाटपाची सकारात्मक चर्चा सुरु आहे. अंतिम चर्चा झाल्यानंतर एकत्रित निवडणूक लढविणार आहोत,’ असे भाजपचे नेते संजय थोरात व संदीप बाणखेले यांनी सांगितले. ‘इच्छुकांची संख्या अधिक असल्याने शिवसेना स्वबळावर निवडणूक लढवणार आहे,’ असे युवासेनेचे निरीक्षक सचिन बांगर यांनी सांगितले.
प्रियांका संजय थोरात (भाजप), रेखा दत्ता गांजाळे, जागृती महाजन, वंदना कैलास बाणखेले (शिवसेना), माणिक संतोष गावडे, मोनिका सुनील बाणखेले, मीनाक्षी स्वप्नील बेंडे, भाग्यश्री सुहास बाणखेले, ऊर्मिला प्रवीण मोरडे, पल्लवी संदीप थोरात (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस) व रजनीगंधा राजाराम बाणखेले (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) ही नावे नगराध्यक्षपदासाठी चर्चेत आहेत.
मंचर ग्रामपंचायतीचे सन २०१७मधील बलाबल
एकूण ग्रामपंचायत सदस्य जागा- १७
शिवसेना जागा : दहा
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस : पाच
कॉंग्रेस : दोन
सरपंच दत्ता गांजाळे (शिवसेना)
