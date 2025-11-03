आंदोलन प्रतिक्रिया
नरभक्षक बिबट्याला गोळी घालल्याशिवाय जनतेचा विश्वास बसणार नाही. बिबट्याला ‘शेड्यूल वन’मधून बाहेर काढल्याशिवाय प्रभावी उपाययोजना शक्य नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने पाऊल उचलावे. बिबट्याचा प्रश्न ‘राज्य आपत्ती’ म्हणून जाहीर करावा. तोपर्यंत आंदोलन कायम राहील.
- डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार
नरभक्षक बिबट्याला ताबोडतोब जेरबंद करा किंवा गोळी घाला, असे आदेश शासनाने वनखात्याला दिले आहेत. हे आंदोलनाचे यश आहे. आम्ही जनतेसोबत उभे राहायलाच हवे. आंदोलकांच्या बरोबर मी कायम आहे.
- शरद सोनवणे, आमदार, जुन्नर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कबुतराच्या प्रश्नासाठी बैठक घेण्यासाठी वेळ मिळतो, पण बिबट्यामुळे निष्पाप लोकांचा बळी जात असताना बिबटमुक्त परिसर होण्यासाठी त्यांना, तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार व वनमंत्री गणेश नाईक यांना बैठकीला वेळ मिळत नाही, ही बाब गंभीर व संतापजनक आहे.
- देवदत्त निकम, जिल्हाध्यक्ष, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष
हे आंदोलन जनतेच्या अस्तित्वासाठी आहे. सरकारने तातडीने प्रभावी पावले उचलली नाहीत. राज्यकर्त्यांना पळताभुई थोडी होईल, अशी स्थिती निर्माण करू.
- सुरेश भोर, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
बिबट्या जंगल सोडून मानवी वस्तीत येऊन माणसावर हल्ला करत असेल, तर त्याला ठार करणे कायद्याने गुन्हा नाही. स्वसंरक्षणासाठी बिबट्याला ठार मारण्याचा अधिकार आहे. जर या संदर्भात कोणावरही गुन्हा दाखल झाला, तर त्याची न्यायालयीन लढाईचा सर्व खर्च मी करणार आहे.
- रमेश येवले, शिवसेना नेते
