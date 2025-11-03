पिंपळगाव खडकीत युवकाचा खून
मंचर, ता. ३ : पिंपळगाव खडकी (ता.आंबेगाव) येथे एका युवकाचा खून करून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. सोमवारी (ता.३) या प्रकरणी मंचर पोलिस ठाण्यात दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अरुण रोहिदास पारधी (वय २७, रा. तांबे, शिवेचीवाडी) असे खून झालेल्याचे नाव आहे. तर अंकुश काशिनाथ पारधी (रा. तांबे, शिवेचीवाडी, ता. जुन्नर) व शिवराम बाळू जाधव (रा. कबाडवाडी, ता. जुन्नर) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. तर जुन्नरचे पोलिस हवालदार संतोष बिजम पवार (वय ४१) यांनी फिर्याद नोंदवली आहे. याबाबतची माहिती अशी की, ता.२६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मध्यरात्री दोनच्या सुमारास पिंपळगाव खडकी येथे राजू बबनराव शिंदे यांच्या विहिरीजवळ ही घटना घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अरुण पारधी हा एका महिलेच्या पायाजवळ बसला होता. याचा राग मनात धरून आरोपींनी त्याच्यावर काठीने मारहाण केली. त्यानंतर दगडाने डोक्यावर प्रहार करून त्याचा खून केला. यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या हेतूने अरुणच्या कमरेला कपड्याने दोन दगड बांधून त्याला विहिरीत फेकून देण्यात आले. या प्रकरणी गुन्हा सोमवारी जुन्नर पोलिस ठाण्यात नोंदविण्यात आला आहे. गुन्ह्यात वापरलेली काठी व दगड पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहेत. मंचर पोलिस ठाण्यात वर्ग केलेल्या गुन्ह्याची नोंद पोलिस उपनिरीक्षक सुनील धनवे यांनी केली असून घटनेचा पुढील तपास उपनिरीक्षक यशवंत यादव करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.