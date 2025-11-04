सोयाबीनच्या नोंदणीची मंचरला प्रक्रिया सुरू
मंचर, ता. ४ : केंद्र सरकारच्या किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत २०२५-२६ या वर्षासाठी सोयाबीन पिकासाठी प्रतिक्विंटल पाच हजार ३२८ रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू केले असून, शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या कार्यालयात नोंदणी करावी, असे आवाहन मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नीलेश थोरात व उपसभापती सचिन पानसरे यांनी केले आहे.
आंबेगाव तालुक्यात जवळपास प्रत्येक गावात शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचे पीक घेतले आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केलेल्या सूचनेनुसार सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी बाजार समितीने हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नावनोंदणीसाठी शेतकऱ्यांनी सातबारा उतारा, आधारकार्ड व आधारला लिंक असलेला मोबाईल सोबत आणणे आवश्यक आहे. नाफेड अंतर्गत कृषी पणन मंडळाच्या माध्यमातून ही खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांना उत्पादनाला हमीभाव मिळावा, यासाठी बाजार समितीने आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहे, असे थोरात यांनी सांगितले.
