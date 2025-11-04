मंचर शहरातील कापड दुकानाला आग
मंचर, ता. ४ : शहरातील भर वस्तीत नगरपंचायत इमारतीसमोर असलेल्या परिधान कापड दुकानाला मंगळवारी (ता. ४) रात्री आठच्या सुमारास अचानक आग लागली. आग आटोक्यात आल्याने मोठी दुर्घटना टळली असून, तरुणांच्या तत्काळ मदतीमुळे संपूर्ण इमारत आणि शेजारची दुकाने सुरक्षित राहिली आहेत.
घटनेची माहिती मिळताच उच्च दाब पाण्याचे पंप आणि मंचर नगरपंचायतीचा टँकर घटनास्थळी मागविण्यात आला. सुमारे ७० ते ८० तरुणांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करत अवघ्या अर्ध्या तासात आग आटोक्यात आणली. त्यामुळे तीन मजली इमारतीतील लहान- मोठी अशी १५ दुकाने सुखरूप वाचली.
या इमारतीच्या तळमजल्यावर, तसेच पहिल्या व दुसऱ्या मजल्यावर कापड व अन्य दुकाने असून, तिसऱ्या मजल्यावर कागदी पुठ्ठे ठेवण्यात आले होते. बाण किंवा विमान फटाका खिडकीतून आत आल्याने गोदामातील कागदी पुठ्ठ्यांना आग लागली, असा प्राथमिक अंदाज नागरिकांनी व्यक्त केला.
परिधान कापड दुकानाचे मालक प्रवीण भंडारी यांनी तत्काळ मदत कार्य सुरू केले. तरुणांसह मंचरचे माजी सरपंच दत्ता गांजाळे यांनीही आग आटोक्यात आणण्यासाठी सक्रिय सहभाग घेतला. अखेर सामूहिक प्रयत्नांमुळे आग पूर्णपणे आटोक्यात आली.
14492
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.