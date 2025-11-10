रब्बीतही बटाटा लागवडीकडे कल
मंचर, ता. १० : खेड, आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर व पारनेर तालुक्यांत बटाटा वाण लागवडीसाठी हवामान अनुकूल असल्याने रब्बी हंगामातही बटाटा लागवडीचा कल वाढत आहे.
चार एकर क्षेत्रात लागवड करत असून २० क्विंटल बटाटा वाण प्रतिक्विंटल तीन हजार ३०० रुपयाने घेतला आहे. मशागत, मजुरी, फवारणी मिळून एकरी खर्च सुमारे ४० हजार रुपये येतो. उत्पादन आठ ते नऊ पट मिळून चांगला भाव मिळाल्यास एकरी ५० ते ६० हजार नफा मिळू शकतो. सध्या उत्पादित बटाट्याला प्रतिकिलो २० ते २२ रुपये बाजारभाव आहे, असे आदर्शगाव कुरवंडी (ता.आंबेगाव) येथील शेतकरी अशोक तोत्रे व किसन तळेकर (रा. बुट्टेवाडी) यांनी सांगितले.
खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामात मोठ्या प्रमाणात मंचर बाजार समितीत बटाटा वाण विक्री केली जाते. रब्बी हंगाम ता.१५ जानेवारी २०२६ पर्यंत सुरू राहील. मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांचा कल मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. वजन, दर व पारदर्शक व्यवहारामुळे येथील बाजारपेठेला विश्वास मिळाला आहे. यामुळे ४५० हून अधिक हमाल, मापाडी व अडत्यांना रोजगार मिळाला आहे, असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती सचिन पानसरे यांनी सांगितले.
खेड, आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर, पारनेर तालुक्यात बटाटा वाण लागवडीला हवामान अनुकूल आहे. यावर्षी देशात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली आहे. बटाटा पिकाप्रमाणेच अनेक पिकांचे नुकसान झाले आहे. खाण्यासाठी, वेफर्स, चिवडा, कीस, चिप्स, सामोसा व बटाटेवडे या खाद्यपदार्थात बटाट्याचा वापर वाढला आहे. सध्या उत्पादित बटाट्याला प्रतिकिलो २५ रुपये बाजारभाव आहे. हे बाजारभाव अजून वाढण्याची शक्यता असल्याने बटाटा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे.
- डॉ. पी. बी. कोळेकर, कृषितज्ज्ञ, पुणे
