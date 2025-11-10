मंचरमध्ये रात्री १० नंतर प्रचार करण्यास मनाई
मंचर, ता. १० : मंचर नगरपंचायत निवडणुकीत शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी रात्री १० नंतर कोणताही प्रचार करण्यास मनाई असल्याचे स्पष्ट निर्देश मंचर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ यांनी दिले.
मंचर पोलिस ठाण्यात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत कंकाळ यांनी विविध प्रश्नांना समर्पक उत्तरे दिली. तसेच,
इच्छुक उमेदवार व कार्यकर्त्यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया, आचारसंहितेचे पालन आणि सोशल मीडियावर जबाबदार वर्तनाबाबत मार्गदर्शन केले.
महत्त्वाच्या सूचना
प्रचार फक्त रात्री १० पर्यंतच
सभा/मिरवणुकीसाठी ४८ तास आधी परवानगी, जास्तीत जास्त ५ दिवसांपूर्वी अर्ज आवश्यक
सोशल मीडियावर जातीय/धार्मिक तेढ टाळावी
वाद निर्माण करणारे संदेश प्रसारित करू नयेत
कार्यकर्त्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे
निवडणूक शांततेत व पारदर्शकतेने पार पाडणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. सोशल मीडियाचा वापर करताना नियमांचे पूर्ण पालन करावे. गैरवर्तन आढळल्यास कारवाई टाळता येणार नाही. उमेदवारांनी आपल्या कार्यकर्त्यांवर नियंत्रण ठेवून निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही अनुशासनभंग होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
- श्रीकांत काळे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक
