मंचरला पहिल्या दिवशी एकही उमेदवारी अर्ज नाही
मंचर, ता. १० : येथील नगरपंचायत पंचवार्षिक सार्वत्रिक निवडणूक प्रथमच होत आहे. या पार्श्वभूमीवर येथील निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. येथे निवडणूक विभागाने जय्यत तयारी केली आहे. पण पहिल्याच दिवशी सोमवारी (ता. १०) एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही, अशी माहिती मंचर नगरपंचायत निवडणूक विभागाने दिली. पुण्याच्या संजय गांधी निराधार योजनेच्या तहसीलदार तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी अंजली कुलकर्णी, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी गोविंद जाधव व अन्य कर्मचारी या निवडणूक प्रक्रियेत आहेत. नगरपंचायत अस्तित्वात आल्यानंतर प्रथमच होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी नगरसेवक व नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. नगरसेवकांच्या १७ जागा आहेत.
