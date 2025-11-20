पेठमध्ये दोन दुकानांचे शटर उचकटून चोरी
मंचर, ता. २० : पेठ (ता. आंबेगाव) येथील कुरवंडी रस्त्यावर गुरुवारी (ता. २०) पहाटे दोन दुकानांची शटर उचकटून चोरट्यांनी चोरी केली. रोख रक्कम, चांदीची नाणी, किरकोळ माल व साहित्य मिळून जवळपास एक लाख २० हजार रुपये किमतीचा ऐवज चोरीला गेला. त्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
सह्याद्री कृषी सेवा केंद्र व बिग्नेशन मार्ट या दुकानांमध्ये चोरीची घटना घडली. सह्याद्री केंद्राचे मालक किरण कुदळे यांच्या दुकानातील कपाट फोडून चोरट्यांनी सुमारे ७० हजारांची रोकड चोरली. याशिवाय कपाट व साहित्याचे झालेल्या नुकसानीची किंमत ३० हजार रुपये असल्याचे कुदळे यांनी सांगितले.
बिग्नेशन मार्ट या किराणा दुकानातून चोरट्यांनी एक तोळा वजनाची आठ चांदीची नाणी, काजू- बदामाची पाकिटे, तांब्याची २४ ताटे, ५० मीटर केबल, असा ५० हजार रुपयांचा माल चोरून नेला, असे दुकानाचे मालक विकास गटे यांनी सांगितले. चोरट्यांनी दुकानातील सीसीटीव्ही कॅमेरा डिव्हायडरही चोरून नेला आहे.
सध्या थंडीचा कडाका वाढल्याने लोक गाढ झोपेत असतात. त्याचा गैरफायदा घेऊन चोरट्यांनी पाळत ठेवून ही चोरी केल्याची चर्चा ग्रामस्थांमध्ये आहे. चोरीची घटना समजल्यानंतर सरपंच संजय पवळे, माजी सरपंच राम तोडकर, संतोष धुमाळ यांनी घटनास्थळी भेट दिली.
मंचर पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा केला. अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी गस्त वाढवून चोरट्यांचा तत्काळ शोध घ्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
