मंचरला सदस्यपदाच्या एका अपक्षाची माघार
मंचर, ता. २० : मंचर (ता. आंबेगाव) नगरपंचायत निवडणुकीत प्रभाग १५मधील अपक्ष उमेदवार रूपाली इंद्रजीत दैने यांनी माघार घेतली आहे.
मंचर नगरपंचायतीच्या १७ प्रभागांत ८३ उमेदवार स्पर्धेत आहेत. अनेक पक्षांतील इच्छुकांना अधिकृत उमेदवारी न मिळाल्याने अपक्ष अर्ज दाखल केले आहेत. जवळपास सर्वच पक्षांतील नेत्यांकडून या अपक्षांची मनधरणी सुरू आहे. तसेच, नगराध्यक्षपदासाठी एकूण सहा उमेदवारी अर्ज वैध ठरले आहेत. त्यातील जागृती किरण महाजन (शिवसेना) व प्राची आकाश थोरात (भाजप) यांनी पक्षांनी उमेदवारी न दिल्याने अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष व भाजपची युती झाली आहे. या युतीची रणनीती शरद बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा, भीमाशंकर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे व भाजपचे नेते डॉ. ताराचंद कराळे राबवत आहेत. शिवसेनेचे माजी सरपंच दत्ता गांजाळे स्वबळावर निवडणूक लढवत आहे. महाविकास आघाडीत अजूनही एकसंघपणा आल्याचे दिसत नाही. काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष राजू इनामदार यांनी आघाडीबाबतचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असल्याचे सांगितले. शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व काँग्रेस यांच्यासोबत जागावाटपाविषयीची चर्चा सुरू असून, अंतिम निर्णय शुक्रवारी अपेक्षित आहे, असे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे राजाराम बाणखेले यांनी सांगितले.
