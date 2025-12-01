मंचरमध्ये दंगा काबू पथकाची रंगीत तालीम
मंचर, ता.१ :मंचर नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मंगळवारी (ता.२)रोजी होणाऱ्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती अबाधित राखण्यासाठी मंचर पोलिस यंत्रणा सज्ज झाली आहे. निवडणुकीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसानी मंचर शहरात पथसंचलन केले.दंगा काबू पथकाची रंगीत तालीम (मॉब ड्रिल) घेण्यात आली.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, मंचरच्या मैदानात झालेल्या या तालमीत १ पोलिस निरीक्षक, २ साहाय्यक निरीक्षक, १० अंमलदार, एसआरपीएफ ग्रुप-१ पुणे येथील १ अधिकारी व ५४ अंमलदार, १ आरसीपी पथक, १५ होमगार्ड तसेच ग्रामीण रुग्णालयाची रुग्णवाहिका अशा मोठ्या प्रमाणात यंत्रणा सहभागी झाली. नियोजनाप्रमाणे संपूर्ण दंगा काबू सराव यशस्वीरीत्या पार पडला. तालमीनंतर छत्रपती संभाजी महाराज चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक काजीपुरी, अवलिया दर्गा, बाजार तळ, लक्ष्मी रोड, कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसर अशा मार्गाने पोलिसांनी संचलन केले. या संचलनामध्ये एसआरपीएफचे अधिकारी-व कर्मचारी, मंचर पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी, आरसीपी पथक आणि होमगार्ड सहभागी झाले होते. आगामी निवडणुकीत शांतता व शिस्त कायम राहावी यासाठी पोलिस दल पूर्ण तयारीत आहे, असे कंकाळ यांनी सांगितले.
