मंचरमध्ये उमेदवारांसह समर्थकांमध्ये धाकधूक
मंचर, ता.२ : मंचर(ता.आंबेगाव) नगरपंचायत निवडणूक मतमोजणी मंगळवारी (ता.३)होणार होती,पण रविवारी (ता.२१) होणार असल्याने उमेदवार आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये निवडणूक निकालाविषयी धाकधूक वाढली आहे.कोण निवडून येणार ,कोण कुणाची मते खाणार याविषयी जोरदार चर्चा रंगत आहेत.
नगराध्यक्षपदासाठी ६ उमेदवार व १६ नगरसेवक पदांसाठी ६७ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. मंगळवारी सकाळी मतदानाला सुरुवात झाली.पण सकाळी फारशी गर्दी जाणवली नाही. मतदारांची टक्केवारी काही प्रभागांत अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्याने उमेदवार अस्वस्थ आहेत. ‘काही कार्यकर्ते निष्क्रिय राहिले’, ‘समोरच्यांनी मतदार हलवले’, ‘महत्त्वाचे समर्थक विरोधकांच्या संपर्कात गेले’ अशा चर्चा रंगल्याने उमेदवारांचा धीर खचल्याचे पहावयास मिळाले.
मतदारांसाठी ने-आण व सुविधा भक्कम
मतदारांना मतदानासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांनी व्यापक तयारी केली. सकाळपासूनच विविध प्रभागांमध्ये वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. तर ज्येष्ठ नागरिक, महिला, वाड्या वस्तीतील मतदारांसाठी खास चारचाकी, जीप आणि दुचाकीची सोय, चहा-पाणी, नाश्ता सुविधा पुरविण्यात आल्या होत्या.
