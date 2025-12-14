मजूर टंचाईमुळे शेतकऱ्यांची धावपळ
मंचर, ता.१४: आंबेगाव तालुक्यात कांदा लागवड मोठ्या प्रमाणात खरीप व रब्बी हंगामात केली जाते. सध्या रब्बी हंगामातील कांदा लागवड मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. शेतकरी अर्ध्या एकरापासून पाच एकरपर्यंत लागवड करत आहेत. थंडी वाढल्याने मजूर उपलब्ध होण्यासाठी शेतकऱ्यांना फार धावपळ करावी लागते. कांदा लागवडीतून महिलांना सरासरी प्रतिदिवस एक हजार ते एक हजार १०० रुपयापर्यंत रोजगार मिळत आहे.
मंचर, अवसरी खुर्द, आदर्शगाव गावडेवाडी, महाळुंगे पडवळ, कळंब, नांदूर, नारोडी, चास, घोडेगाव, लांडेवाडी, रांजणी, लाखानगाव, देवगाव, चांडोली खुर्द, श्री क्षेत्र वडगाव काशिंबेग आदी घोड, मीना नदीच्या काठावरील गावे, उजव्या व डाव्या कालव्याचे पाणी मिळत असलेल्या एकूण ४५ गावात कांदा लागवड सुरु आहे.
मजुरांच्या टंचाईमुळे व थंडीमुळे मजूर उपलब्ध होत नाहीत. मशागतीसाठी शेतकरी ट्रॅक्टर वापर करत आहेत. ज्यामुळे वेळ, पाणी आणि पैशांची बचत होते.पण लागवडीसाठी अजून पुरेशा प्रमाणात आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले नाही.त्यामुळे मजुरांचाच आधार घ्यावा लागतो.
- दिनानाथ महाराज शिंदे, शेतकरी, आदर्शगाव गावडेवाडी
एक एकर कांदा उत्पादनासाठी खर्च
तीन किलो बियाणे प्रती किलो सरासरी २ हजार ७७५ रुपये किलो ..........आठ हजार ३२५ रुपये
बियाण्यांपासून रोपे तयार करणे कालावधी २ महिने.......... मजुरी देखभाल २ हजार रुपये
रोपे लागवड.......... ११ हजार रुपये
औषधे, खते, काढणी,साठवणूक,बाजारपेठेपर्यंत वाहतूक..........६० हजार १७५ रुपये
एकूण खर्च ..........८१ हजार ५०० रुपये
एप्रिल २०२६ मध्ये दहा ते ११ टन कांदा उत्पादन निघेल. सर्व खर्च वजा जाता चांगला बाजारभाव मिळाल्यास दीडलाख रुपये नफा शिल्लक राहील. पण प्रतिकिलो वीस रुपयाच्या आत बाजारभाव मिळाल्यास खर्चाची तोंडमिळवणी होईल.
- श्रीराम गांजाळे, कांदा उत्पादक शेतकरी मंचर
आंबेगाव तालुक्यात दहा हजार एकर क्षेत्रात रब्बी हंगामात शेतकरी कांदा उत्पादन घेतात. कांद्याचे संगोपन व्यवस्थित होण्यासाठी व विविध कीड रोगापासून कांदा पिकाला संरक्षण मिळण्यासाठी कृषी सहाय्यक शेताच्या बांधावर जाऊन मार्गदर्शन करतात.राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने महाविस्तार AI अॅप विकसित केले आहे.
- सिद्धेश ढवळे, तालुका कृषी अधिकारी आंबेगाव तालुका
