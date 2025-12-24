एसटीच्या बस थांब्याअभावी अवसरी येथे प्रवाशांची गैरसोय
मंचर, ता.२४ : जुन्या पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील तांबडेमळा (ता. आंबेगाव) येथे राज्य परिवहन महामंडळाचे आगार कार्यरत आहे. मात्र त्यालगतच्या महत्त्वाच्या अवसरी फाट्यावर अद्याप एसटीचा मान्यताप्राप्त अधिकृत थांबा नसल्याने प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत.
सध्या एसटी गाड्या प्रवाशांना सुमारे दोन किलोमीटर अंतरावरील मंचर बसस्थानकात सोडत असल्याने विशेषतः आंबेगाव तालुक्यातील २५ व शिरूर तालुक्यातील २० अशा एकूण ४५ गावांतील प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
अवसरी फाट्यावरून शिरूरपर्यंत ये-जा करणाऱ्या गावांची संख्या मोठी असून या ठिकाणी दररोज कामगार, व्यावसायिक विद्यार्थी, महिला व शेतकऱ्यांची मोठी वर्दळ असते. अवसरी फाट्यावरून पुणे, नाशिक, भीमाशंकर, जुन्नर, शिर्डी आदी मार्गांवरून दररोज ५०० हून अधिक एसटी गाड्या ये-जा करतात; मात्र यापैकी एकही गाडी अवसरी फाट्यावर थांबत नसल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर अवसरी फाट्यावर सर्व एसटी गाड्यांचा अधिकृत थांबा मंजूर करून तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी अवसरी खुर्द ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच जगदीश अभंग यांनी केली आहे. मागणीची त्वरित दखल न घेतल्यास प्रवाशांना आंदोलन उभारावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. राज्य परिवहन महामंडळाने प्रवाशांची गैरसोय दूर करण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
