मंचर नगरपंचायतीत आज पदग्रहण समारंभ
मंचर, ता. ३१ : मंचर (ता. आंबेगाव) नगरपंचायतीच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष व नगरसेवकांचा पदग्रहण समारंभ गुरुवारी (ता. १) नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी होणार आहे. या समारंभामुळे नगरपंचायतीच्या नव्या कारभाराला औपचारिक सुरुवात होणार आहे.
सध्याच्या पक्षीय संख्याबळानुसार मंचर नगरपंचायतीत लोकनियुक्त नगराध्यक्षपद राजश्री दत्ता गांजाळे (शिवसेना) यांच्याकडे असून, या पक्षाचे तीन नगरसेवक आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा सर्वाधिक संख्याबळ असलेला पक्ष ठरला असून, त्यांचे नऊ नगरसेवक नगरपंचायतीत आहेत. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा प्रत्येकी एक नगरसेवक असून, तीन अपक्ष नगरसेवक निवडून आले आहेत. नगरपंचायतीत विविध पक्षांचे एकूण १८ सदस्य आहेत. त्यामध्ये महिलांचे प्रमाण अधिक आहे.
पदग्रहणानंतर विकासकामे, निधी वाटप व प्रशासकीय निर्णयांवर कोणत्या प्रकारचे राजकीय समीकरण आकार घेते, याकडे शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे. नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच नगरपंचायतीच्या कारभाराची दिशा ठरणार असल्याने नागरिकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
पदग्रहणाच्या पार्श्वभूमीवर नगरपंचायतीतील स्वीकृत सदस्यपदासाठी इच्छुकांनी पक्षश्रेष्ठांकडे जोरदार फिल्डिंग लावल्याची चर्चा सुरू आहे.
