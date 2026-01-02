मंचर येथे व्यसनमुक्ती जनजागृती अभियान
मंचर, ता. २ : येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात व्यसनमुक्ती जनजागृती व नववर्षाचे स्वागत जल्लोषात करण्यात आले. येथे ‘माणूस परिवारा’च्या वतीने आयोजित केलेल्या व्यसनमुक्ती जनजागृती अभियानाला मंचरकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. कल्पतरू कलापथक पुणे या सेवाभावी संस्थेतर्फे व्यसनमुक्ती या विषयावर विविध गीतांच्या माध्यमातून जनजागृती कार्यक्रम सादर करण्यात आला.
मंचर नगरपंचायतीच्या नगरअध्यक्षा राजश्री गांजाळे, माणूस परिवाराचे संस्थापक अध्यक्ष कामगार नेते ॲड. बाळासाहेब बाणखेले, कांताराम बाणखेले, पप्पू थोरात, अरुण लोंढे, शकील जाफरी यांच्या हस्ते महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून जनजागृती कार्यक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला.
यावेळी सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा सन्मान करण्यात आला. धर्मवीर पतसंस्था व डॉ. बाबजी निघोट यांनी दुधाची व्यवस्था केली. कार्यक्रमाप्रसंगी १५० जणांना दूध वाटप करण्यात आले. यावेळी नगरसेवक वसंतराव बाणखेले, नगरसेवक धनेश मोरडे यांची मनोगते झाली. ॲड. राहुल पडवळ यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रवीण मोरडे, दिनेश गुप्ता यांनी व्यवस्था पाहिली.
