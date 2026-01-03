आरटीआय कार्यकर्त्यावर मंचरला पोस्कोसह विविध गुन्हे
मंचर, ता. ३ : “मंचर (ता. आंबेगाव) येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ता शाम शांताराम थोरात (वय ४५) याच्या विरोधात अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग व जबरदस्तीने बलात्काराचा गुन्हा मंचर पोलीस ठाण्यात शनिवारी (ता. ३) मध्यरात्री दाखल झाला आहे,” अशी माहिती मंचर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ यांनी दिली.
शुक्रवारी (ता. २) रात्री ८ ते ९च्या दरम्यान पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील कळंब (ता. आंबेगाव) येथून मुलगी व तिचा मित्र मोटारसायकलवरून ओझरहून सासवडकडे जात होते. मंचर परिसरात मोटारसायकलचे पेट्रोल संपले. त्यामुळे मुलीचा मित्र पेट्रोल आणण्यासाठी गेल्यानंतर फिर्यादी मुलगी हॉटेलमध्ये जेवण करत होती. यावेळी आरोपी थोरातने स्वतःचे नाव सांगून पेट्रोल पंपाजवळ सोडतो, असे सांगत महिंद्रा कंपनीच्या एक्सयूव्ही वाहनात बसवले. त्यानंतर वाहन कळंब येथील एका हॉटेलजवळ थांबवून दरवाजा लॉक करत जिवे मारण्याची धमकी देऊन जबरदस्ती केली, असा आरोप फिर्यादीने नमूद केला आहे.
या प्रकरणाची दखल मंचर पोलीस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक यशवंत यादव यांनी घेऊन फिर्याद दाखल केली आहे. त्यामध्ये भारतीय व न्याय संहिता कलम २०२३ चे कलम ६४,७४,७५ पोस्को ४,६,८,१२ प्रमाणे गुन्हे दाखल झाले आहेत.
आरोपी थोरातला अटक करण्यात आले आहे. या प्रकरणी पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुनिल बडगुजर करत आहेत.
दरम्यान, आरोपी शाम थोरात याच्या विरोधात यापूर्वीही मंचर पोलिस ठाण्यात विविध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यामध्ये दंगल, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी, मारहाण, आयटी ॲक्ट तसेच अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
