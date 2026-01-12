मंचरच्या उपनगराध्यक्षपदाची उत्सुकता
मंचर, ता. १२ : मंचर (ता. आंबेगाव) नगरपंचायतीच्या प्रथमच झालेल्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदी शिवसेनेच्या राजश्री दत्तात्रेय गांजाळे या विजयी झालेल्या आहेत. आता उपनगराध्यक्षपद व दोन स्वीकृत सदस्य निवडीसाठी पहिल्या सर्वसाधारण सभेचे आयोजन बुधवारी (ता. १४) नगरपंचायतीच्या कार्यालयात केले आहे. त्यात कोणाची निवड होणार याविषयी उत्सुकता आहे.
मंचर ग्रामपंचायतीची स्थापना सन १९२२ मध्ये झाली होती. त्यानंतर १०० वर्षांनी सन २०२२मध्ये येथे नगरपंचायत अस्तित्वात आली. येथील निवडणूक लक्षवेधक झाली. त्यात नगराध्यक्षपदासाठी राजश्री गांजाळे निवडून आल्या. १७ सदस्यांपैकी ८ सदस्य राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, तीन सदस्य शिवसेना, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचे प्रत्येकी एक व अपक्ष तीन सदस्य निवडून आले. त्यापैकी एक सदस्य राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वंदना बाणखेले बिनविरोध निवडून आल्या. अपक्षांसह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ११ सदस्य व शिवसेनेच्या बाजूने अध्यक्ष, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, उद्धव ठाकरे शिवसेना व अपक्ष, असे एकूण ७ सदस्य आहेत. येथे भाजपने पाच जागा लढविल्या, पण त्यांना खातेही उघडता आले नाही.
उपनगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पुरस्कृत मंचर विकास आघाडीकडून लक्ष्मण थोरात भक्ते, दोन जागांच्या स्वीकृत सदस्यपदासाठी सुनील बाणखेले व शिवसेना पुरस्कृत ग्रामदैवत श्री भैरवनाथ मंचर परिवर्तन आघाडीकडून बाजीराव मोरडे व संगिता बाणखेले, असे एकूण तीन जण इच्छुक आहेत. घोडेबाजार टाळण्यासाठी उपाध्यक्ष व स्वीकृत सदस्य दोन्ही जागांची निवड बिनविरोध करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.