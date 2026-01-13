पेठ येथे दोन सराईत चोरट्यांना अटक
मंचर, ता. १३ : पेठ (ता. आंबेगाव) येथे खत व औषध दुकानातून चोरी करणाऱ्या दोन सराईत चोरट्यांना मंचर पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्याकडून सुमारे आठ लाख ११ हजार २०५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती मंचर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ यांनी दिली.
येथील खत औषध विक्रेते किरण कैलास कुदळे यांच्या सह्याद्री कृषी उद्योग या खत- औषध दुकानात गुरुवारी (ता. १) रात्री अज्ञात चोरट्यांनी शटर उचकटून चोरी केली होती. या चोरीत दुकानातील तीन लाख ११ हजार २०५ रुपये किमतीची खते, औषधे व बियाणे लंपास केली होती. याप्रकरणी मंचर पोलिस ठाण्यात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
गुन्ह्याचा तपास सुरू असतानाच १० दिवसांपूर्वी पुन्हा दुकानात चोरी झाली. पोलिसांना गोपनीय माहिती मिळाली की चोरीचा माल इर्टिगा मोटारीमधून (क्र. एमएच १५ डीएम ८१२७) मंचर- सुलतानपूर रस्त्यावरील नवीन पुणे- नाशिक महामार्गावरील पुलाखाली विक्रीसाठी आणला जाणार आहे. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून छापा टाकला. या कारवाईत संतोष पोपट नलावडे (वय ३४, रा. नाणेकरवाडी, चाकण) आणि अमर संतोष नायक (वय १९, रा. खराबवाडी) या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले. आरोपींकडून पाच लाख रुपये किमतीची इर्टिगा मोटार, तसेच चोरीतील तीन लाख ११ हजार २०५ रुपयांची खते, औषधे व बियाणे असा एकूण आठ लाख ११ हजार २०५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
ही कारवाई पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीप गिल, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक रमेश चोपडे आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल मांडवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुनील बडगुजर यांच्या पथकाने केली. पुढील तपास पोलिस हवालदार नंदकुमार आढारी करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.