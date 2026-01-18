राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत वीरा चांदवडकर प्रथम
मंचर, ता. १७ : “मंचर (ता. आंबेगाव) येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या अण्णासाहेब आवटे राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत विविध गटात मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला. माध्यमिक गटात वीरा चांदवडकर हिने प्रथम क्रमांक व महाविद्यालयीन सांघिक करंडक- अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयाच्या गायत्री खेडकर व आकांक्षा नरवडे यांनी पटकावला,” अशी माहिती महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. नानासाहेब गायकवाड यांनी दिली.
स्पर्धेचे उद्घाटन रयत शिक्षण संस्थेचे जनरल बॉडी सदस्य बाळासाहेब बेंडे व अण्णासाहेब आवटे यांचे नातू अजय आवटे यांच्या हस्ते करण्यात आले. अन्य विजेते माध्यमिक गट - द्वितीय प्रणव जाधव, तृतीय वेदांत येवले, उत्तेजनार्थ -अक्षता मोडवे .
कनिष्ठ महाविद्यालय गट - प्रथम प्राची पवार, द्वितीय यशराज हेगडे, तृतीय स्वस्तिका बोऱ्हाडे, उत्तेजनार्थ -अनिशा डोके.
कनिष्ठ महाविद्यालयीन सांघिक गट- प्रथम तुषार शिंदे, द्वितीय -सुरज लांडगे.
वरिष्ठ महाविद्यालयीन गट प्रथम-स्नेहल ढोबळे, द्वितीय- अमोल गोळे, तृतीय- यश पाटील, प्रोत्साहनपर पारितोषिक- आकाश बोडके.
उपप्राचार्य प्रा. सुनील सालके, डॉ. शाम मिसाळ, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रास्ताविक डॉ. प्रिया इंझळकर यांनी केले. सूत्रसंचालन डॉ. गणेश वाघ व डॉ. तुषार ढोणे यांनी केले. आभार डॉ. पी. बी. गार्डी यांनी मानले.
