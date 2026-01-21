वडगाव काशिंबेग येथे विविध धार्मिक कार्यक्रम
मंचर, ता. २१ : श्री क्षेत्र वडगाव काशिंबेग (ता. आंबेगाव) येथे श्री गणेश जयंती उत्सवानिमित्त गुरुवारी (ता. २२) श्री स्वयंभू मोरया अर्धपीठ गणपती देवस्थान, यांच्या वतीने विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाची जय्यत तयारी झाली आहे, अशी माहिती देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने देण्यात आली.
गुरुवारी पहाटे महापूजा, त्यानंतर अभिषेक व आरती होणार आहे. सकाळी हारतुरे व मांडवडहाळ्याची मिरवणूक, अग्रभागी शालेय विद्यार्थ्यांचे लेझीम पथक व वाद्यवृंद सहभागी होणार आहेत. सकाळी १० ते १२ या वेळेत समाजप्रबोधनकार निवृत्ती महाराज देशमुख यांचे देवजन्माचे कीर्तन होईल. त्यानंतर भाविकांसाठी महाप्रसाद आयोजित करण्यात आला आहे.
दुपारी श्रींच्या प्रतिमेची मिरवणूक काढण्यात येणार असून, त्यात झांज पथक व बाल वारकरी सहभागी होणार आहेत. सायंकाळी साडेसात वाजता जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा ‘जल्लोष’ नृत्याविष्काराचा सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर होणार आहे. या सर्व कार्यक्रमांना भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन श्री स्वयंभू मोरया देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आले.