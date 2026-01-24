मंचरला विषय समित्यांचे सभापती, सदस्य निवड बिनविरोध
मंचर, ता. २४ : मंचर (ता. आंबेगाव) नगरपंचायतीच्या विविध विषय समिती सभापती पदाची व सदस्यांची निवडणूक बिनविरोध झाली. नगराध्यक्षा राजश्री गांजाळे या स्थायी समितीच्या सभापती व इतर समितीच्या पदसिद्ध सदस्य आहेत. पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण समितीच्या सभापतीपदी उपनगराध्यक्ष संदीप थोरात, महिला व बालकल्याण समिती सभापतीपदी माणिक गावडे, सार्वजनिक बांधकाम समिती सभापतीपदी धनेश मोरडे, आरोग्य स्वच्छता व दिवाबत्ती समिती सभापतीपदी डॉ. सोनाली बाणखेले, नियोजन विकास मागासवर्ग दिव्यांग कल्याण समिती सभापतीपदी वसंत बाणखेले यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.
नगर परिषदेच्या सभागृहात शुक्रवारी (ता. २३) झालेल्या विशेष सभेत नगराध्यक्षा गांजाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली व पीठासीन अधिकारी म्हणून गोविंद जाधव यांनी कामकाज पहिले. झालेल्या सभेमध्ये सर्व सदस्य उपस्थित होते. शांततेत व खेळीमेळीच्या वातावरणात निवड प्रक्रिया झाली.
विशेष समिती पदाधिकाऱ्यांची नावे ः
महिला व बालकल्याण समिती सदस्य - बेबीताई थोरात, अंजली बाणखेले, अंशरा शेख
सार्वजनिक बांधकाम समिती सदस्य- वंदना बाणखेले, ऊर्मिला मोरडे, शिवाजी राजगुरू, बाजीराव मोरडे
आरोग्य स्वच्छता व दिवाबत्ती समिती सदस्य- रविकिरण आवळे, मीर इब्राहिमअली, अंशरा शेख, लक्ष्मण पारधी
नियोजन विकास मागासवर्ग व दिव्यांग कल्याण समिती सदस्य - विकास जाधव, सुनील बाणखेले, रविकिरण आवळे, मीर इब्राहिमअली
पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण समिती सदस्य- पल्लवी गांजाळे, मालती थोरात, विकास जाधव, शिवाजी राजगुरू
