मंचरला मिरची, लसणास उच्चांकी भाव
मंचर, ता. २३ : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात रविवारी(ता. २२) तरकारी शेतमालाची एकूण सात हजार ४४२ डाग आवक झाली. आवक मोठ्या प्रमाणात घटल्याने अनेक तरकारी पिकांच्या बाजारभावात काही प्रमाणात वाढ झाल्याची माहिती बाजारसमितीचे सभापती नीलेश थोरात यांनी दिली.
विशेष म्हणजे हिरवी मिरची व लसूण या पिकांना दहा किलोला उच्चांकी एक हजार रुपये असा बाजारभाव मिळाला. हिरवी मिरचीची ७२ डाग आवक होऊन दर २५०रुपये ते एक हजार रुपये, तर लसणाची दोन डाग आवक होऊन दर ४५१ रुपये ते एक हजार रुपये झाला आहे. “आंबेगाव, खेड, जुन्नर, शिरूर व पारनेर या पाच तालुक्यातील शेतीमाल शेतकरी मंचर येथे विक्रीसाठी आणता. सध्या उन्हाळा असल्याने अनेक गावात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यामुळे शेतीमाल उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे,” अशी माहिती बाजारसमितीचे उपसभापती सचिन पानसरे यांनी दिली.
शेतमालाचे नाव व दहा किलोचे बाजारभाव रुपयात: टोमॅटो : १००-२५०, फ्लावर : १०-१२०, वटाणा : १५०-३८०, गवार : ३५०, बीट : २०-११०, घेवडा: १५०-३५०, चवळी : १३०-४६०, ढोबळी मिरची : १००-४००, भेंडी : ३००-४८०, फरशी : ५०-३५०, तोंडली : १००-४३०, काकडी : २०-१२०, वांगी : २०-१५०, दुधी भोपळा : ४०-२००, आले : १००-५०१, मका : ५०-१५०, कोबी : २०-८०, काळा वाल : ६१०, लिंबू : १००-६४०,तूर : ३००, पावटा : २५०-७५०, चिवचिव वांगी : १००, घोसाळी : १८०, शेवगा : २२०-५२०.
