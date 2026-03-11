मंचर नगरपंचायत इमारतीच्या स्वच्छतागृहांची दुरवस्था
मंचर, ता. ११ : मंचर नगरपंचायत इमारतीमधील सार्वजनिक स्वच्छतागृहाच्या दुरवस्थेमुळे परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली असून, येथील १५ गाळाधारक व्यावसायिक व नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याची तक्रार व्यावसायिकांनी केली आहे.
नगरपंचायत इमारतीच्या तळमजल्यावरील स्वच्छतागृहातील अस्वच्छतेमुळे व्यावसायिकांना दुकाने चालवणे कठीण झाले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते नवनाथ थोरात यांनी या ठिकाणची पाहणी करून अधिकाऱ्यांना अस्वच्छतेचे फोटो दाखवत जाब विचारला. शहरात पुरेशी स्वच्छतागृहे नसल्याने महिलांची गैरसोय होत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. तसेच, गेल्या दोन महिन्यांपासून कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी नसल्याने विकासकामे ठप्प असल्याचा आरोप करत तातडीने नियुक्तीची मागणी केली. सध्या राजगुरुनगर येथील मुख्याधिकाऱ्यांकडे तात्पुरता अतिरिक्त कार्यभार असल्याने त्यांना पुरेसा वेळ देणे शक्य होत नाही. एवढ्या मोठ्या नगरपंचायतीसाठी कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी नेमण्यात यावा, अशी मागणी थोरात यांनी केली.
स्वच्छतागृहाच्या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेतली असून, दररोज दोन वेळा साफसफाई करण्याच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत. यापुढे अस्वच्छता आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
- राजश्री गांजाळे, नगराध्यक्षा, मंचर नगरपंचायत
