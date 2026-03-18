वळसे पाटील कुटुंबात तिसऱ्यांदा संधी
मंचर, ता. १८ : पुणे जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदांच्या निवडीत यंदा मोठी चुरस असतानाही आंबेगाव तालुक्याला पुन्हा एकदा मानाचे स्थान मिळाले. विवेक वळसे पाटील यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाल्यामुळे वळसे पाटील कुटुंबाची जिल्हा परिषदेत नेतृत्व करण्याची तिसऱ्यांदा संधी मिळाली आहे.
आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे दिवंगत माजी आमदार दत्तात्रेय गोविंदराव वळसे पाटील यांची ४७ वर्षांपूर्वी (सन १९७९) पुणे जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम समितीच्या सभापतिपदी निवड झाली होती. त्यांचे नातू असलेल्या विवेक प्रतापराव वळसे पाटील यांना जिल्हा परिषद उपाध्यक्षपदाची दुसऱ्यांदा संधी मिळाली आहे.
यंदाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या निवडीत अनेक दिग्गज नेत्यांनी आपल्या मतदारसंघाला प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी जोरदार प्रयत्न केले होते. मात्र, माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या राजकीय रणनीतीमुळे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या पाठबळामुळे आंबेगाव तालुक्याला पुन्हा झुकते माप मिळाले. त्यामुळे ज्येष्ठ नेते शरद पवार व दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याप्रमाणेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचेही आंबेगाववरील प्रेम अधोरेखित झाले.
आंबेगावातील आतापर्यंतचे
जिल्हा परिषद पदाधिकारी
- दत्तात्रेय वळसे पाटील यांनी (सन १९७९ ते सन १९८१) अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती म्हणून काम पाहिले.
- सुभाष मोरमारे यांनी (सन १९९२-१९९७ मध्ये समाजकल्याण सभापतिपद भूषविले.
- शैलजा ढोबळे (सन १९९८-१९९९) यांना जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी संधी मिळाली.
- अरुण गिरे (सन २००७-२००९) यांनी उपाध्यक्षपद सांभाळले.
- विवेक वळसे पाटील यांची दुसऱ्यांदा उपाध्यक्षपदी निवड.
दत्तात्रेय वळसे पाटील,
