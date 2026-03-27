सोनल भालेराव यांना रजत पदक

मंचर, ता. २७ : वनसंरक्षण आणि वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल मंचर वनपरिक्षेत्रातील वनपाल सोनल भालेराव यांना सन २०२४-२५ या वर्षाचे राज्य शासनाचे रजत पदक जाहीर झाले आहे. त्यांच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीची दखल घेत हा गौरव करण्यात आला. भालेराव यांनी धामणी आणि कळंब वनपरिमंडळात ७० हेक्टरवर यशस्वी वृक्षारोपण व चार लाख रोपांची निर्मिती केली. जलमृदासंधारणासह बिबट्यांचे रेस्क्यू आणि ‘री-युनियन’ मोहिमा त्यांनी यशस्वीपणे राबवल्या. काठापूर येथील २२ हेक्टरवरील अतिक्रमण हटवून वनक्षेत्र सुरक्षित करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. गेल्या २० वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या भालेराव यांनी लोकसहभागातून वनराई बंधारे आणि मानव-बिबट संघर्ष कमी करण्यासाठी जनजागृती केली.
