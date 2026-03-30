तरकारी, फळभाज्यांच्या बाजारभावामध्ये घसरण

मंचर, ता. ३० : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत रविवारी (ता.२९) तरकारी व फळभाज्यांच्या बाजारभावात घसरण झाली. दहा किलो लिंबूला एक हजार ३०० रुपये बाजारभाव मिळाला.
युद्धजन्य परिस्थिती व गॅस टंचाईमुळे तरकारी खरेदी करण्यासाठी किरकोळचे गिऱ्हाईकच नाही त्यामुळे बाजारभावात घसरण झाली आहे. तरकारी शेतमालाची एकूण सहा ७४५ डाग आवक झाली, अशी माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नीलेश थोरात यांनी दिली.
गॅस टंचाईमुळे अनेक परप्रांतीय व्यावसायिक गावी निघून गेले आहेत. तरकारी खरेदी करण्यासाठी गिऱ्हाईक नसल्यामुळे तरकारीच्या बाजार भावात घसरण झाली, असे बाजार समितीचे उपसभापती सचिन पानसरे यांनी सांगितले.
शेतीमालाचे नाव कंसात आवक डाग व दहा किलोचे बाजारभाव : गवार-(८७) १००-८०१, लिंबू-(७)१५०-१३००, पावटा-(२) ४००, हिरवी मिरची (११९)१००-९११, लसूण (५) १५०-५००, टोमॅटो (७१) ५०-२७०, फ्लॉवर (१८३६) २०-१००, वटाणा (४८) ७०-६००, बीट (१३३०) २०-१२०, घेवडा (७९) ५०-५२५, चवळी (२२) १८०-३१०, ढोबळी मिरची (२७८) ५०-४००, भेंडी (१०३) २०-३५०, फरशी (६३) ५०-५५०, बटाटा (१२६) २५-११०, कोबी (५८२) २०-६० रु, काळावाल (२) ५५०, घोसाळी (९)१७०, शेवगा (५३)५०-५००, दोडका-(५०) ४००, कलिंगड-(११)३०-८०, केळी (२)८०, चिकू (१३) १००-२५०, आवळा-(२)२००, कारलं (७१) १००-३५०, कैरी (१) २५०, खरबूज (२१)६०-१२०, रताळे (१)५०.
