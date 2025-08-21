प्रभाग निहाय व्याप्तीस १३४ नागरिकांचा विरोध

माळेगाव, ता.२१ : माळेगाव (ता.बारामती) नगरपंचायतीची प्रभाग निहाय व्याप्ती जाहीर झाल्यानंतर या प्रक्रियेवर १७ प्रभागांमध्ये जवळपास १३४ नागरिकांनी हरकती घेतल्याचे स्पष्ट झाले. सूचना व हारकती घेण्याचा गुरुवार (ता.२१) शेवटचा दिवस होता. त्यामध्ये
प्रभाग १६ व प्रभाग १७ मधील ११० नागरिकांनी येळेवस्तीचे झालेले विभाजन मान्य नसल्याचे हरकतींमध्ये नमूद केले आहे, अशी माहिती मुख्याधिकारी बालाजी लोंढे यांनी स्पष्ट केली.
माळेगाव नगरपंचायत प्रशासनाने सोमवारी (ता.१८) लोकसंख्या, कायदेशीर निकष, पारदर्शकता आणि नागरिकांची सोय विचारात घेत प्रभाग निहाय व्याप्ती आज जाहीर केली होती. त्यावर आता मात्र माळेगावकरांमध्ये वादविवाद असल्याचे स्पष्ट झाले. याबाबत कार्यकर्ते अशोकराव सस्ते म्हणाले की, प्रभाग निहाय व्याप्ती जाहीर होताना प्रशासनाने भौगोलिक सलगता राखली गेली नाही. परिणामी जिल्ह्यात सर्वाधिक नागरीकांच्या हारकती माळेगाव नगरपंचायतीमध्ये आल्या आहेत. प्रभाग रचना नियमाप्रमाणे झाली नाही. राज्य मार्ग, ओढे नाले ओलांडून प्रभागांची रचना केली आहे. त्याला आमचा विरोध राहील.
बारामती पश्चिम मंडलचे भाजप अध्यक्ष प्रमोद तावरे म्हणाले, की माळेगावची नव्याने झालेली प्रभाग रचना ही प्रत्येकाच्या सोईनुसार होईलच असे नाही. परंतु भौगोलिक स्थिती विचारात घेऊन प्रशासनाने सर्वसमावेशक प्रभाग रचना होण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
