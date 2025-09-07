बारामतीच्या खेळाडूंचा बास्केटबॉल स्पर्धेत डंका
माळेगाव, ता. ७ ः नाशिक येथील के. के. वाघ कृषी महाविद्यालयात झालेल्या बास्केटबॉल स्पर्धेमध्ये अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट बारामतीच्या डॉ. शरदचंद्र पवार कृषी महाविद्यालयातील मुलांच्या व मुलींच्या संघाने सुवर्ण पदक मिळविले.
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत नुकत्याच झालेल्या या स्पर्धेत १० जिल्ह्यातून विविध संघ सहभागी झाले होते. अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे प्रमुख राजेंद्र पवार, विश्वस्त सुनंदा पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रा. नीलेश नलावडे, समन्वयक प्रशांत तनपुरे, उप प्राचार्य प्रा. एस. पी. गायकवाड, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालयाच्या प्राचार्य जया तिवारी यांनी यशस्वी खेळाडूंचे अभिनंदन केले.
दत्तात्रेय आदलिंगे, जय शिर्के या क्रीडा शिक्षकांचे यशस्वी खेळाडूंना मार्गदर्शन लाभले. संघ व्यवस्थापक म्हणून प्रा. शुभदा तायडे यांनी काम पाहिले.
बास्केटबॉल स्पर्धेतील मुलांचा संघ ः शिवराज लकडे, अथर्व कुंभार, वेदांत भापकर ओंकार यादव, सार्थक क्षीरसागर, आयुष क्षीरसागर, शुभम विजापुरे, दिग्विजय चव्हाण, विश्वजीत साळुंखे, माधव शिंदे, अमर जाधव, सचिन ऊसारे या विद्यार्थ्यांचा समावेश होता.
बास्केटबॉल स्पर्धेतील मुलींचा संघ ः वृशिता गावित, कशिश पांढरे, आकांक्षा मदने, गायत्री जाधव, नीलिमा राक्ष, साक्षी गायकवाड, वैष्णवी जाधव, संस्कृती तवदरे, समृद्धी जाधव, सानिका चौगुले, प्रेरणा निकम.
