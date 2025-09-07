पर्यावरणाचे प्रतिबिंब विषयावर शारदानगर येथे व्याख्यान
माळेगाव, ता. ७ ः शारदानगर (ता. बारामती) येथील शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालयात मराठी क्लबतर्फे मराठी साहित्यात ‘पर्यावरणाचे प्रतिबिंब’ या विषयावर व्याख्यान आयोजित केले होते. कवी सचिन आरडे रविवारी (ता. ७) यांनी दिलेल्या या व्याख्यानाला विद्यार्थ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. या कार्यक्रमात कला, वाणिज्य, विज्ञान व गृहविज्ञान शाखेतील अनेक विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला.
पर्यावरण आणि साहित्य या विषयावर मार्गदर्शन करताना कवी आरडे यांनी काही कवितांचे सादरीकरण व गायन केले.
यावेळी बोलताना आरडे म्हणाले, ‘‘पर्यावरण म्हणजे निसर्ग, हवा, पाणी, जमीन, प्राणी, वनस्पती, वातावरण आदी मानवी जीवनाच्या सर्व पैलूंना अभिव्यक्त करणारे माध्यम आहे. दुष्काळ, पूर, पाऊस, शेतमजुरांचे हाल अशा अनेक गोष्टी कथेत, कादंबरीत व कवितेत दिसतात. पर्यावरणातील बदल साहित्यिकांच्या भावविश्वात उमटतात. पर्यावरण आणि साहित्य या दोन्हींचा समाजाच्या संस्कृतीशी व जीवनाशी घनिष्ठ संबंध आहे.’’
यावेळी महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रो. डॉ. श्रीकुमार महामुनी यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी प्राचार्य डॉ. महामुनी, उपप्राचार्य डॉ. मोहन निंबाळकर यांनी व मराठी विभागाने सहकार्य केले. प्रा. कपिल कांबळे यांनी सूत्रसंचालन, तर प्रा. जालिंदर घोडके यांनी आभार मानले.
02877
