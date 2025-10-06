माळेगाव नगराध्यक्षपद अनुसूचित जातीसाठी
माळेगाव, ता.६ ः माळेगाव बुद्रूक (ता. बारामती) नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत सोमवारी (ता. ६) जाहीर झाली. हे पद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठरले आहे.
माळेगाव नगरपंचायत स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच आगामी काळात पंचवार्षिक निवडणूक होत आहे. त्यानुसार माळेगाव नगराध्यक्षपदाचा पहिला मान अनुसूचित जातीला मिळाला आहे. या नगराध्यक्ष सोडतीमध्ये विशेषतः ओपन, ओबीसी मधील कार्यकर्त्यांची व पदाधिकाऱ्यांमध्ये चांगलीच निराशा झाली.
माळेगाव बुद्रूक नगरपंचायतीची स्थापना चार वर्षांपूर्वी झाली. ग्रामपंचायत प्रशासनानंतर आजवर नगरपंचायत प्रशासन तत्कालीन मुख्याधिकारी स्मिता काळे, मुख्याधिकारी बालाजी लोंढे यांच्या आधिपत्याखाली सुरू आहे. या प्राप्त स्थितीच आता शासनस्तरावर माळेगावच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने नगराध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत सोमवारी पार पडली.
दरम्यान, नव्याने स्थापना झालेल्या माळेगावमध्ये सुमारे ३५० कोटी रुपयांच्या विकास कामांना नुकतीच शासनस्तरावर प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यामध्ये रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची वाढीव सुविधा, सांडपाण्याची व्यवस्था, दिवाबत्ती, प्रशासकीय इमारत, शिक्षण, क्रीडांगण आदी कामांचा समावेश आहे. या विकास कामांना अधिक गतीने चालना देणे आणि सुमारे ४० हजार लोक संख्या असणाऱ्या माळेगावला समृद्ध करणे, आदी कामांची जबाबदारी यापुढे होणाऱ्या नगराध्यक्षांवर पडणार आहे. माळेगाव जिंकण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व भाजप पक्षात रस्सीखेच पहावयास मिळणार आहे.
